Изменения в организации дорожного движения в Одессе: как можно будет проехать

Транспорт в Одессе. Фото: Новини.LIVE

С завтрашнего дня, 8 августа, и до субботы, 10 августа, в Приморском районе Одессы будет изменена организация дорожного движения. По ул. Генуэзской коммунальщики будут устанавливать новые дорожные знаки и наносить разметку.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Сообщение ОГС. Фото: скриншот

Основные изменения:

Количество полос движения будет изменено:

в направлении Аркадии будет организована дополнительная полоса движения.

движения. в сторону центра города останется одна полоса, а в сторону Аркадии от площади 10 апреля будет две полосы движения.

Власти Одессы предостерегают одесситов и гостей города не оставлять машины по ул. Генуэзской в ночное время суток.