Изменения в организации дорожного движения в Одессе: как можно будет проехать

Смена движения в Приморском районе Одессы — что следует знать водителям
7 августа 2024 11:51
Транспорт в Одессе. Фото: Новини.LIVE
С завтрашнего дня, 8 августа, и до субботы, 10 августа, в Приморском районе Одессы будет изменена организация дорожного движения. По ул. Генуэзской коммунальщики будут устанавливать новые дорожные знаки и наносить разметку.
Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Основные изменения:
Количество полос движения будет изменено:
- в направлении Аркадии будет организована дополнительная полоса движения.
- в сторону центра города останется одна полоса, а в сторону Аркадии от площади 10 апреля будет две полосы движения.
Власти Одессы предостерегают одесситов и гостей города не оставлять машины по ул. Генуэзской в ночное время суток.
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