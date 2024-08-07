Россия вывозит украинские лечебные грязи из Крыма в Москву

Лечебное озеро Чокрак в Крыму. Фото: росСМИ

Враг не ограничивается воровством материальных ценностей и природных ресурсов, они уже и до украинской грязи добрались. По свидетельству жителей села Курортное, россияне ежедневно вывозят лечебные грязи из Чокрацкого озера, расположенного на Керченском полуострове во временно оккупированном Крыму.

Об этом в среду, 7 августа, сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Сообщение канала. Фото: скриншот

Чократское озеро — что известно

Чократское озеро — соленый водоем на Керченском полуострове в Крыму, отделенный от Азовского моря широкой насыпью. Его ил обладает уникальными лечебными свойствами. Грязи содержат 3,6% коллоидов и 0,84% органических веществ, что делает их одними из лучших в мире для медицинского применения.

"Они каждый день вывозят лечебную грязь отсюда. Как они сами признаются, ее потом везут в Москву. Там это продается по заоблачным ценам. Даже нашу грязь россияне у нас забирают", — говорится в сообщении.