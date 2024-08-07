Экс-прокурор Герман приговорен к пожизненному заключению за госизмену

Геннадий Герман в Приморском суде Одессы Фото: "Решетка"

Одесский апелляционный суд оставил без изменений приговор бывшему прокурору Николаевской окружной прокуратуры Геннадию Герману. Его признали виновным в измене и приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

Об этом в среду, 7 августа, сообщает издание Nikcenter.

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Детали дела

Герман передавал российским спецслужбам информацию о военнопленных, погибших украинских солдатах и гражданских, а также помогал врагу обходить блокпосты и предоставлял данные о деятельности ГСЧС. Кроме того, он посылал фото с последствиями атак на Николаев, включая уничтоженную казарму морских пехотинцев, пострадавшую от ударов 18 марта 2022 года. Служба безопасности Украины задержала Геннадия Германа еще 5 апреля 2022 года.

Ни о чем не жалеет

Фигурант не признает своей вины и не жалеет о своих действиях. Родственники погибших военных считают, что он способствовал ударам по казармам, и просили сменить приговор, предложив обменять Германа на пленных морских пехотинцев, находящихся в руках России. Во время судебного заседания в апреле прокурор представил новые доказательства, подтвердившие, что Герман восемь лет ждал россиян, присылал им фото последствий атак и вел переписку с российским пропагандистом Юрием Подолякой и, вероятно, с Игорем Безлером.