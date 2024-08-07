Корректировал вражеские ракетные удары по Николаеву: задержали агента ФСБ

СБУ задержала осведомителя в Николаеве. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала информатора ФСБ, который передавал данные о Николаеве для корректировки атак России. Этот человек предоставлял оккупантам координаты для ударов дронов-камикадзе и крылатых ракет, за что теперь ему грозит более десяти лет тюрьмы.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

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Детали деятельности

53-летний строитель, работавший на ФСБ , получал указания через блогера-агента ФСБ Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"), находящегося в Донецке. Информатор ездил по Николаеву и окрестностям, собирал данные о расположении украинских военных и наносил их на гугл-карту. Он также расспрашивал местных об ВСУ, когда выполнял ремонтные работы.

Обыски и подозрение

СБУ своевременно обнаружила и задержала его дома. В ходе обыска был изъят мобильный телефон с поличным. Мужчине сообщили о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до 12 лет заключения. В настоящее время информатор находится под стражей.