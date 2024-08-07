Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Наводил ракеты на Николаев — СБУ задержала российского агента arrow

Наводил ракеты на Николаев — СБУ задержала российского агента

7 августа 2024 13:56
Верзилова Єлизавета - редактор
Корректировал вражеские ракетные удары по Николаеву: задержали агента ФСБ
СБУ задержала осведомителя в Николаеве. Фото: СБУ
Верзилова Єлизавета - редактор

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала информатора ФСБ, который передавал данные о Николаеве для корректировки атак России. Этот человек предоставлял оккупантам координаты для ударов дронов-камикадзе и крылатых ракет, за что теперь ему грозит более десяти лет тюрьмы.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе СБУ.

Читайте также:

Детали деятельности

53-летний строитель, работавший на ФСБ , получал указания через блогера-агента ФСБ Сергея Лебедева (псевдоним "Лохматый"), находящегося в Донецке. Информатор ездил по Николаеву и окрестностям, собирал данные о расположении украинских военных и наносил их на гугл-карту. Он также расспрашивал местных об ВСУ, когда выполнял ремонтные работы.

Обыски и подозрение

СБУ своевременно обнаружила и задержала его дома. В ходе обыска был изъят мобильный телефон с поличным. Мужчине сообщили о подозрении по статье 114-2 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание до 12 лет заключения. В настоящее время информатор находится под стражей.

  • Задание от русск. куратора
    Переписка корректировщика с россиянином. Фото: СБУ
  • СБУ задержала агента РФ в Николаеве
    Отправлял скриншоты карт и адресов украинской техники. Фото: СБУ
  • Наводил ракеты на Николаев — СБУ задержала российского агента - фото 3
    Сливал данные по технике ВСУ. Фото: СБУ
1/33

Также важные новости дня по теме:

Одесса война Николаев пророссийская группировка ФСБ Николаевская область Криминал Новости Одессы преступление ракетный удар

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

14:48 Вениславский заявил о решении президента — придут ли повестки онлайн через Резерв +

14:46 В одесской Аркадии снова горели склоны — ГСЧС показали фото ужасных последствий

14:42 Кандидат Трампа в вице-президенты США заявил о необходимости "приемлемого" мира для Украины

14:37 Драма на Олимпиаде — Тамбери и Баршим с трудом вышли в финал по прыжкам в высоту

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

14:14 Ехали в Молдову за 300 тысяч долларов — на Одесчине задержали 48 уклонистов

14:06 В Минэнерго прояснили ситуацию в энергетике и дали прогноз по отключениям света

13:56 Наводил ракеты на Николаев — СБУ задержала российского агента

13:55 В Украине предупреждают о проблемах с хлебом — что будет с ценами

14:48 Вениславский заявил о решении президента — придут ли повестки онлайн через Резерв +

14:46 В одесской Аркадии снова горели склоны — ГСЧС показали фото ужасных последствий

14:42 Кандидат Трампа в вице-президенты США заявил о необходимости "приемлемого" мира для Украины

14:37 Драма на Олимпиаде — Тамбери и Баршим с трудом вышли в финал по прыжкам в высоту

14:14 Ехали в Молдову за 300 тысяч долларов — на Одесчине задержали 48 уклонистов

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

14:06 В Минэнерго прояснили ситуацию в энергетике и дали прогноз по отключениям света

13:56 Наводил ракеты на Николаев — СБУ задержала российского агента

13:55 В Украине предупреждают о проблемах с хлебом — что будет с ценами

13:55 Ночная атака на Киев — обломки сбитого дрона ранили человека

13:54 Российские военкоры сообщают о потере 11 населенных пунктов в Курской области

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Text

13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

08:00 Что происходит в Курской области и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2024
Text

17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Text

13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Text

13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского