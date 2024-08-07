В Одессе задержаны двое мужчин по подозрению в мошенничестве: детали

В Одессе задержаны мошенники. Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские разоблачили двух местных мошенников, которые обманули около десяти граждан и присвоили их деньги и технику. Один действовал лично, а другой обманывал онлайн. За совершенное им грозит заключение.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Первый жулик, 28-летний мужчина, на улицах просил у прохожих телефоны для разговора с родными. Как только ему доставался телефон, он быстро убегал. Также он предлагал ремонтировать технику у рынков, где продают электронику. Люди отдавали ему свои телефоны и планшеты, но тот не возвращал их. В целом одессит обманул шестерых человек и забрал гаджеты на общую сумму 43 000 гривен. Полицейские обнаружили преступника и вернули имущество потерпевшим, хотя он успел продать некоторые вещи.

Одессит похищал телефоны у граждан. Фото: Нацполиция

Второй мошенник, 36-летний мужчина, действовал в интернете. Он разместил объявление о продаже хлебопечки за 600 гривен, которой не было. Общаясь с покупателями через мессенджер, он уверял их в наличии товара и просил оплатить его через банковский перевод. Как только деньги поступали, злоумышленник прекращал общение. Таким образом он обманул четырех человек и получил 2 400 гривен. Полиция разоблачила мошенника и изъяла телефон с поличным.

Что угрожает

Оба мужчины получили подозрение за мошенничество. Им грозит штраф от 51 до 68 тысяч гривен, или исправительные работы, или ограничение свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы до трех лет. Расследование продолжается.