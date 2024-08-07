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Залишили місцевих без грошей та техніки — в Одесі затримали двох шахраїв

7 серпня 2024 13:27
Верзілова Єлизавета - редактор
В Одесі затримали двох чоловіків за підозрою у шахрайстві: деталі
В Одесі затримали шахраїв. Фото: Нацполіція
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі поліцейські викрили двох місцевих шахраїв, які ошукали близько десяти громадян та привласнили їхні гроші та техніку. Один діяв особисто, а інший — обманював онлайн. За скоєне їм загрожує ув’язнення.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області

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Деталі злочину

Перший шахрай, 28-річний чоловік, на вулицях просив у перехожих телефони для розмови з рідними. Як тільки йому діставався телефон, він швидко тікав. Також він пропонував ремонтувати техніку біля ринків, де продають електроніку. Люди віддавали йому свої телефони і планшети, але той не повертав їх. Загалом одесит обманув шістьох осіб і забрав гаджети на загальну суму 43 000 гривень. Поліцейські знайшли злочинця і повернули майно потерпілим, хоча він встиг продати деякі речі.

Викрадав телефони в Одесі
Одесит викрадав телефони у громадян. Фото: Нацполіція

Другий шахрай, 36-річний чоловік, діяв в інтернеті. Він розмістив оголошення про продаж хлібопічки за 600 гривень, якої не було. Спілкуючись з покупцями через месенджер, він запевняв їх у наявності товару і просив оплатити його через банківський переказ. Як тільки гроші надходили, зловмисник припиняв спілкування. У такий спосіб він ошукав чотирьох людей і отримав 2 400 гривень. Поліція викрила шахрая і вилучила телефон з доказами його злочинної діяльності.

Що загрожує

Обидва чоловіки отримали підозру за шахрайство. Їм загрожує штраф від 51 до 68 тисяч гривень, або виправні роботи, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі до трьох років. Розслідування триває.

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