Николаев будет без очищенной воды: коммунальщики дали дать

Люди набирают очищенную воду в Николаеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 8 августа, в Николаеве временно прекратится движение транспорта с очищенной водой. Также будет приостановлена раздача воды из стационарной скважины на улице Андреева-Палагнюка, 17.

Об этом сообщила пресс-служба КП "Николаевэлектротранс".

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"Раздача воды трамваем и троллейбусом, а также на стационарной скважине по адресу улица Андреева-Палагнюка, 17 в этот день производиться не будет", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что отсутствие воды связано с проведением запланированных регламентных работ по обслуживанию очистного оборудования. Также будет проведена обработка всех емкостей для очищенной воды и дезинфекция очистного оборудования.

Дати проведения регламентных работ. Фото: КП "Николаевэлектротранс"

"Напомним, что техническое обслуживание очистного оборудования будет проводиться каждый второй четверг месяца", — добавили в Николаевэлектротранс.

В КП подчеркнули, что жители города, нуждающиеся в очищенной воде, могут воспользоваться другими доступными местами выдачи, их можно просмотреть по ссылке.