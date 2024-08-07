Одесский журналист Евгений Коган ушел из жизни

Одесский журналист Евгений Коган. Фото: facebook.com/mishajedi

От сердечного приступа умер одесский журналист и общественный деятель Евгений Коган. Он посвятил свою жизнь освещению проблем региона и считался "мастодонтом" в своем деле.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили близкие и друзья, в том числе одесский журналист Михаил Штекель.

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Как сообщает издание "Интент", Евгений Коган скончался 6 августа в Одесской городской больнице №1, известной также как Еврейская больница. Друзья и близкие отметили, что он долго болел. Смерть журналиста стала внезапным и болезненным ударом для близких и родных.

Сообщение Михаила Штекеля. Фото: скриншот

Сообщение журналистки Ольги Баклаженко. Фото: скриншот

Наследие и достижения

Евгений Коган был известен своим профессионализмом и принципиальностью, особенно в освещении местного самоуправления и проблем региона.

Евгений Коган. Фото: Александр Гиманов

Его постоянное присутствие на пресс-конференциях с политиками и активное участие в общественных мероприятиях сделали его узнаваемым в журналистских кругах Одессы и за ее пределами.