Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ушел из жизни известный одесский журналист Евгений Коган arrow

Ушел из жизни известный одесский журналист Евгений Коган

7 августа 2024 15:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Одесский журналист Евгений Коган ушел из жизни
Одесский журналист Евгений Коган. Фото: facebook.com/mishajedi
Верзилова Єлизавета - редактор

От сердечного приступа умер одесский журналист и общественный деятель Евгений Коган. Он посвятил свою жизнь освещению проблем региона и считался "мастодонтом" в своем деле.

Об этом на своей странице в Facebook сообщили близкие и друзья, в том числе одесский журналист Михаил Штекель.

Читайте также:

Ушел из жизни одесский журналист

Как сообщает издание "Интент", Евгений Коган скончался 6 августа в Одесской городской больнице №1, известной также как Еврейская больница. Друзья и близкие отметили, что он долго болел. Смерть журналиста стала внезапным и болезненным ударом для близких и родных.

Умер Евгений Коган
Сообщение Михаила Штекеля. Фото: скриншот
Евгений Коган умер от сердечного приступа
Сообщение журналистки Ольги Баклаженко. Фото: скриншот

Наследие и достижения

Евгений Коган был известен своим профессионализмом и принципиальностью, особенно в освещении местного самоуправления и проблем региона.

Ушел из жизни Евгений Коган
Евгений Коган. Фото: Александр Гиманов

Его постоянное присутствие на пресс-конференциях с политиками и активное участие в общественных мероприятиях сделали его узнаваемым в журналистских кругах Одессы и за ее пределами.

Также важные новости дня по теме:

Одесса смерть журналисты болезнь Новости Одессы сердечный приступ

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

16:24 Николаев будет без очищенной воды несколько суток — когда именно

16:24 ОК "Запад" отреагировало на фейк о мобилизации студента в поезде на Закарпатье

16:01 Соперница дзюдоистки Ливач госпитализирована во время Олимпиаы-2024

15:58 В "Азове" заявили, что украинский пленный Александр Ищенко скончался не своей смертью

15:54 В Минздраве объяснили, чем опасен новый штамм COVID FLiRT

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

15:53 В Харьковской области в ДТП перевернулась легковушка — среди пострадавших ребенок

15:51 Ушел из жизни известный одесский журналист Евгений Коган

15:21 На Одесчине объявлен отбор управляющего для конфискованного судна — детали

15:16 Путину доложили о ситуации в Курской области — жителей приграничья массово эвакуируют

15:15 Убийство Фарион — подростки примеряют образ подозреваемого и снимают видео под российскую музыку

16:24 Николаев будет без очищенной воды несколько суток — когда именно

16:24 ОК "Запад" отреагировало на фейк о мобилизации студента в поезде на Закарпатье

16:01 Соперница дзюдоистки Ливач госпитализирована во время Олимпиаы-2024

15:58 В "Азове" заявили, что украинский пленный Александр Ищенко скончался не своей смертью

15:54 В Минздраве объяснили, чем опасен новый штамм COVID FLiRT

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

15:53 В Харьковской области в ДТП перевернулась легковушка — среди пострадавших ребенок

15:51 Ушел из жизни известный одесский журналист Евгений Коган

15:21 На Одесчине объявлен отбор управляющего для конфискованного судна — детали

15:16 Путину доложили о ситуации в Курской области — жителей приграничья массово эвакуируют

15:15 Убийство Фарион — подростки примеряют образ подозреваемого и снимают видео под российскую музыку

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

3 августа 2024
Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Text

13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

08:00 Что происходит в Курской области и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2024
Text

17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Text

13:21 Нардеп предложила мобилизовать полицейских на пенсии после 40 лет

Text

13:00 Кто готовит встречу Зеленского с Путиным и кому разрешат выезжать за границу — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского