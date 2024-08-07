Одесский журналист Евгений Коган ушел из жизни

Ушел из жизни известный одесский журналист Евгений Коган
От сердечного приступа умер одесский журналист и общественный деятель Евгений Коган. Он посвятил свою жизнь освещению проблем региона и считался "мастодонтом" в своем деле.
Об этом на своей странице в Facebook сообщили близкие и друзья, в том числе одесский журналист Михаил Штекель.
Ушел из жизни одесский журналист
Как сообщает издание "Интент", Евгений Коган скончался 6 августа в Одесской городской больнице №1, известной также как Еврейская больница. Друзья и близкие отметили, что он долго болел. Смерть журналиста стала внезапным и болезненным ударом для близких и родных.
Наследие и достижения
Евгений Коган был известен своим профессионализмом и принципиальностью, особенно в освещении местного самоуправления и проблем региона.
Его постоянное присутствие на пресс-конференциях с политиками и активное участие в общественных мероприятиях сделали его узнаваемым в журналистских кругах Одессы и за ее пределами.
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