Одеський журналіст Євген Коган пішов з життя

Пішов з життя відомий одеський журналіст Євген Коган
Від серцевого нападу помер одеський журналіст і громадський діяч Євген Коган. Він присвятив своє життя висвітленню проблем регіону та вважався "мастодонтом" у своїй справі.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили близькі та друзі, зокрема одеський журналіст Михайло Штекель.
Пішов з життя одеський журналіст
Як повідомляє видання "Інтент", Євген Коган помер 6 серпня в Одеській міській лікарні №1, відомій також як Єврейська лікарня. Друзі та близькі зазначили, що він довго хворів. Смерть журналіста стала раптовим та болючим ударом для близьких та рідних.
Спадщина та досягнення
Євген Коган був відомим своїм професіоналізмом і принциповістю, особливо у висвітленні місцевого самоврядування та проблем регіону.
Його постійна присутність на пресконференціях з політиками та активна участь у громадських заходах зробили його впізнаваним у журналістських колах Одеси та за її межами.
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