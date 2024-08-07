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Пішов з життя відомий одеський журналіст Євген Коган

7 серпня 2024 15:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Одеський журналіст Євген Коган пішов з життя
Одеський журналіст Євген Коган. Фото: facebook.com/mishajedi
Верзілова Єлизавета - редактор

Від серцевого нападу помер одеський журналіст і громадський діяч Євген Коган. Він присвятив своє життя висвітленню проблем регіону та вважався "мастодонтом" у своїй справі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили близькі та друзі, зокрема одеський журналіст Михайло Штекель

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Як повідомляє видання "Інтент", Євген Коган помер 6 серпня в Одеській міській лікарні №1, відомій також як Єврейська лікарня. Друзі та близькі зазначили, що він довго хворів. Смерть журналіста стала раптовим та болючим ударом для близьких та рідних.

Помер Євген Коган
Допис Михайла Штекеля. Фото: скриншот
Євген Коган помер від серцевого нападу
Допис журналістки Ольги Баклаженко. Фото: скриншот

Спадщина та досягнення

Євген Коган був відомим своїм професіоналізмом і принциповістю, особливо у висвітленні місцевого самоврядування та проблем регіону.

Пішов з життя Євген Коган
Євген Коган. Фото: Олександр Гіманов

Його постійна присутність на пресконференціях з політиками та активна участь у громадських заходах зробили його впізнаваним у журналістських колах Одеси та за її межами.

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