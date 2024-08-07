Одеський журналіст Євген Коган пішов з життя

Одеський журналіст Євген Коган. Фото: facebook.com/mishajedi

Від серцевого нападу помер одеський журналіст і громадський діяч Євген Коган. Він присвятив своє життя висвітленню проблем регіону та вважався "мастодонтом" у своїй справі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили близькі та друзі, зокрема одеський журналіст Михайло Штекель.

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Як повідомляє видання "Інтент", Євген Коган помер 6 серпня в Одеській міській лікарні №1, відомій також як Єврейська лікарня. Друзі та близькі зазначили, що він довго хворів. Смерть журналіста стала раптовим та болючим ударом для близьких та рідних.

Допис Михайла Штекеля. Фото: скриншот

Допис журналістки Ольги Баклаженко. Фото: скриншот

Спадщина та досягнення

Євген Коган був відомим своїм професіоналізмом і принциповістю, особливо у висвітленні місцевого самоврядування та проблем регіону.

Євген Коган. Фото: Олександр Гіманов

Його постійна присутність на пресконференціях з політиками та активна участь у громадських заходах зробили його впізнаваним у журналістських колах Одеси та за її межами.