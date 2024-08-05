В Одесі помер народний артист України Михайло Бакальчук

Народний артист України Михайло Бакальчук. Фото: скриншот

В Одесі у віці 86 років пішов із життя артист Одеської філармонії імені Давида Ойстраха, народний артист України Михайло Бакальчук. Він присвятив себе сцені з юного віку.

Про це повідомляє Одеська обласна філармонія на своїй сторінці у Facebook.

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"4 серпня, на 86-ому році життя, відійшов у вічність народний артист України Михайло Ілліч Бакальчук", — ідеться в повідомленні.

Прощання з артистом відбудеться в середу, 7 серпня, о 10:00 у фоє Одеської філармонії.

Повідомлення про смерть Михайла Бакальчука. Фото: скриншот

Що відомо про Михайла Бакальчука

Михайло Бакальчук народився в Запоріжжі у 1938 році. Свій шлях, як артиста, він розпочав у 22 роки.

Чоловік працював у багатьох державних філармоніях, зокрема, у Житомирській, Мінській, Молдавській, Киргизькій та Казахській.

Також він багато їздив з гастролями у Чехію, Польщу, Німеччину, США та Афганістан.

З 1967 року почав працювати в Одеській філармонії.

Михайло Бакальчук під час своїх знаменитих монологів. Фото: скриншот відео Михайла Бакальчука

Михайло Бакальчук — конферансьє та майстер розмовного жанру. Він став знаменитим передусім завдяки своїм монологам про Одесу.

У 1989 році йому було присвоєно звання "заслужений артист України".

У 1998 році він став народним артистом України.