В Одесі помер народний артист України Михайло Бакальчук

В Одесі у віці 86-ти років помер народний артист України Михайло Бакальчук
В Одесі у віці 86 років пішов із життя артист Одеської філармонії імені Давида Ойстраха, народний артист України Михайло Бакальчук. Він присвятив себе сцені з юного віку.
Про це повідомляє Одеська обласна філармонія на своїй сторінці у Facebook.
Помер народний артист України
"4 серпня, на 86-ому році життя, відійшов у вічність народний артист України Михайло Ілліч Бакальчук", — ідеться в повідомленні.
Прощання з артистом відбудеться в середу, 7 серпня, о 10:00 у фоє Одеської філармонії.
Що відомо про Михайла Бакальчука
Михайло Бакальчук народився в Запоріжжі у 1938 році. Свій шлях, як артиста, він розпочав у 22 роки.
Чоловік працював у багатьох державних філармоніях, зокрема, у Житомирській, Мінській, Молдавській, Киргизькій та Казахській.
Також він багато їздив з гастролями у Чехію, Польщу, Німеччину, США та Афганістан.
З 1967 року почав працювати в Одеській філармонії.
Михайло Бакальчук — конферансьє та майстер розмовного жанру. Він став знаменитим передусім завдяки своїм монологам про Одесу.
У 1989 році йому було присвоєно звання "заслужений артист України".
У 1998 році він став народним артистом України.
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