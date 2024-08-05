В Одессе скончался народный артист Украины Михаил Бакальчук

В Одессе в возрасте 86 лет умер народный артист Украины Михаил Бакальчук
В Одессе в возрасте 86 лет ушел из жизни артист Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, народный артист Украины Михаил Бакальчук. Он посвятил себя сцене с юного возраста.
Об этом сообщает Одесская областная филармония на своей странице в Facebook.
Умер народный артист Украины
"4 августа, на 86-м году жизни, отошел в вечность народный артист Украины Михаил Ильич Бакальчук", — говорится в сообщении.
Прощание с артистом состоится в среду, 7 августа, в 10:00 в фойе Одесской филармонии.
Что известно о Михаиле Бакальчуке
Михаил Бакальчук родился в Запорожье в 1938 году. Свой путь как артиста он начал в 22 года.
Мужчина работал во многих государственных филармониях, в частности, в Житомирской, Минской, Молдавской, Кыргызской и Казахской.
Также он много ездил с гастролями в Чехию, Польшу, Германию, США и Афганистан.
С 1967 года начал работу в Одесской филармонии.
Михаил Бакальчук — конферансье и мастер разговорного жанра. Он стал знаменит прежде всего благодаря своим монологам об Одессе.
В 1989 году ему было присвоено звание "заслуженный артист Украины".
В 1998 году стал народным артистом Украины.
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