В Одессе скончался народный артист Украины Михаил Бакальчук

Народный артист Украины Михаил Бакальчук. Фото: скриншот

В Одессе в возрасте 86 лет ушел из жизни артист Одесской филармонии имени Давида Ойстраха, народный артист Украины Михаил Бакальчук. Он посвятил себя сцене с юного возраста.

Об этом сообщает Одесская областная филармония на своей странице в Facebook.

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"4 августа, на 86-м году жизни, отошел в вечность народный артист Украины Михаил Ильич Бакальчук", — говорится в сообщении.

Прощание с артистом состоится в среду, 7 августа, в 10:00 в фойе Одесской филармонии.

Сообщение о смерти Михаила Бакальчука. Фото: скриншот

Что известно о Михаиле Бакальчуке

Михаил Бакальчук родился в Запорожье в 1938 году. Свой путь как артиста он начал в 22 года.

Мужчина работал во многих государственных филармониях, в частности, в Житомирской, Минской, Молдавской, Кыргызской и Казахской.

Также он много ездил с гастролями в Чехию, Польшу, Германию, США и Афганистан.

С 1967 года начал работу в Одесской филармонии.

Михаил Бакальчук во время своих знаменитых монологов. Фото: скриншот видео Михаила Бакальчука

Михаил Бакальчук — конферансье и мастер разговорного жанра. Он стал знаменит прежде всего благодаря своим монологам об Одессе.

В 1989 году ему было присвоено звание "заслуженный артист Украины".

В 1998 году стал народным артистом Украины.