Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині оголошено відбір управителя для конфіскованого судна — деталі arrow

На Одещині оголошено відбір управителя для конфіскованого судна — деталі

7 серпня 2024 15:21
Верзілова Єлизавета - редактор
АРМА оголосила про відбір управителя для судна у порту Чорноморськ
Конфісковане судно у порту Чорнморська. Фото: АРМА
Верзілова Єлизавета - редактор

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про відбір управителя для конфіскованого суховантажного судна EMMAKRIS III. Наразі воно зараз пришвартовано у порту Чорноморська в Одеській області.

Про це у середу, 7 серпня, на своїй сторіці у Facebook повідомило АРМА.

Характеристики судна

EMMAKRIS III, побудоване у 2000 році, має 7 трюмів з вантажопідйомністю 73 281 тонну дедвейту та осадкою 6,8 метра. Його загальна довжина складає 225 метрів, а ширина — 32,26 метра.

Читайте також:
Конфісковане судно оцінено у 109 млн грн
Судно у порту "Чорноморськ". Фото: АРМА

АРМА провела огляд судна і підготувала всю необхідну документацію для передачі активу на конкурс. Також був проведений відкритий конкурс з обрання оцінювача активу, в якому перемогло ТОВ "Юрформат". Оцінка показала, що стан — задовільний і  судно може використовуватися як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів. Його вартість оцінена майже в 109 мільйонів гривень.

Це рішення ухвалено на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. Судно було передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для подальшого управління.

В Чорноморську оголошено відбір управителя для конфіскованого суховантажного судна - фото 1
Допис АРМА. Фото: скриншот

Високий інтерес ринку

За останній рік вартість зберігання зернових значно зросла через підвищення собівартості та ризиків зберігання товару. 

"Зважаючи на обмежені можливості портової інфраструктури Одеської області щодо перевалки сипучих (зернових) вантажів даний актив може мати високу інвестиційну зацікавленість операторів ринку", — зазначив заступник Голови АРМА Станіслав Петров.

Наступним кроком стане оголошення відкритого конкурсу на платформі  Prozorro для обрання управителя цього активу. Усі бажаючі матимуть змогу змагатися за право управляти судном.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса Чорне море корабель АРМА порт Одеська область Одеський порт Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:21 На Одещині оголошено відбір управителя для конфіскованого судна — деталі

15:16 Путіну доповіли про ситуацію у Курській області — мешканців прикордоння масово евакуйовують

15:15 Вбивство Фаріон — підлітки приміряють образ підозрюваного та знімають відео під російську музику

15:10 Біленюк та Насібов пробилися до півфіналу Олімпіади — розклад поєдинків

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:48 Веніславський заявив про волю президента — чи прийдуть повістки онлайн через Резерв +

14:46 В одеській Аркадії знову горіли схили — ДСНС показали фото жахливих наслідків

14:42 Кандидат Трампа у віцепрезиденти США заявив про необхідність "прийнятного" миру для України

14:37 Драма на Олімпіаді — Тамбері та Баршим насилу вийшли у фінал зі стрибків у висоту

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

15:21 На Одещині оголошено відбір управителя для конфіскованого судна — деталі

15:16 Путіну доповіли про ситуацію у Курській області — мешканців прикордоння масово евакуйовують

15:15 Вбивство Фаріон — підлітки приміряють образ підозрюваного та знімають відео під російську музику

15:10 Біленюк та Насібов пробилися до півфіналу Олімпіади — розклад поєдинків

14:48 Веніславський заявив про волю президента — чи прийдуть повістки онлайн через Резерв +

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:46 В одеській Аркадії знову горіли схили — ДСНС показали фото жахливих наслідків

14:42 Кандидат Трампа у віцепрезиденти США заявив про необхідність "прийнятного" миру для України

14:37 Драма на Олімпіаді — Тамбері та Баршим насилу вийшли у фінал зі стрибків у висоту

14:14 Їхали до Молдови за 300 тисяч доларів — на Одещині затримали 48 ухилянтів

14:06 У Міненерго прояснили ситуацію в енергетиці і дали прогноз щодо відключень світла

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Text

13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського