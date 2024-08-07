АРМА оголосила про відбір управителя для судна у порту Чорноморськ

Конфісковане судно у порту Чорнморська. Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило про відбір управителя для конфіскованого суховантажного судна EMMAKRIS III. Наразі воно зараз пришвартовано у порту Чорноморська в Одеській області.



Про це у середу, 7 серпня, на своїй сторіці у Facebook повідомило АРМА.

Характеристики судна

EMMAKRIS III, побудоване у 2000 році, має 7 трюмів з вантажопідйомністю 73 281 тонну дедвейту та осадкою 6,8 метра. Його загальна довжина складає 225 метрів, а ширина — 32,26 метра.

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АРМА провела огляд судна і підготувала всю необхідну документацію для передачі активу на конкурс. Також був проведений відкритий конкурс з обрання оцінювача активу, в якому перемогло ТОВ "Юрформат". Оцінка показала, що стан — задовільний і судно може використовуватися як плавуче зерносховище для перевалки та зберігання сухих вантажів. Його вартість оцінена майже в 109 мільйонів гривень.

Це рішення ухвалено на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду міста Києва. Судно було передано до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА) для подальшого управління.

Допис АРМА. Фото: скриншот

Високий інтерес ринку

За останній рік вартість зберігання зернових значно зросла через підвищення собівартості та ризиків зберігання товару.

"Зважаючи на обмежені можливості портової інфраструктури Одеської області щодо перевалки сипучих (зернових) вантажів даний актив може мати високу інвестиційну зацікавленість операторів ринку", — зазначив заступник Голови АРМА Станіслав Петров.

Наступним кроком стане оголошення відкритого конкурсу на платформі Prozorro для обрання управителя цього активу. Усі бажаючі матимуть змогу змагатися за право управляти судном.