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На Одесчине объявлен отбор управляющего для конфискованного судна — детали

7 августа 2024 15:21
Верзилова Єлизавета - редактор
АРМА объявила об отборе управляющего для судна в порту Черноморск
Конфисковано судно в Черноморском порту. Фото: АРМА
Верзилова Єлизавета - редактор

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило об отборе управляющего для конфискованного сухогруза EMMAKRIS III. Сейчас он сейчас пришвартован в порту Черноморска в Одесской области.

Об этом в среду, 7 августа, на своей странице в Facebook сообщило АРМА.

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Характеристики судна

EMMAKRIS III, построенное в 2000 году, имеет 7 трюмов с грузоподъемностью 73281 тонну дедвейта и осадкой 6,8 метра. Его общая длина составляет 225 метров, а ширина — 32,26 метра.

Конфискованное судно оценено в 109 млн грн
Судно в порту "Черноморск". Фото: АРМА

АРМА провела осмотр судна и подготовила всю необходимую документацию для передачи актива на конкурс. Также был проведён открытый конкурс по избранию оценщика актива, в котором победило ООО "Юрформат". Оценка показала, что состояние — удовлетворительное и судно может использоваться как плавучее зернохранилище для перевалки и хранения сухих грузов. Его стоимость оценена почти в 109 миллионов гривен.

Это решение было принято на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева. Судно было передано в Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) для дальнейшего управления.

В Черноморске объявлен отбор управляющего для конфискованного сухогруза - фото 1
Сообщение АРМА. Фото: скриншот

Высокий интерес рынка

За последний год стоимость хранения зерновых значительно возросла из-за повышения себестоимости и риска хранения товара.

"Ввиду ограниченных возможностей портовой инфраструктуры Одесской области по перевалке сыпучих (зерновых) грузов данный актив может иметь высокую инвестиционную заинтересованность операторов рынка", — отметил заместитель Председателя АРМА Станислав Петров.

Следующим шагом станет объявление открытого конкурса на платформе Prozorro для избрания управляющего активом. Все желающие смогут соперничать за право управлять судном.

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