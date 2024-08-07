Масштабный пожар на склонах в Одессе: ГСЧС показала фото последствий

Пожарный тушит огонь на склонах в Аркадии. Фото: ГСЧС

Сегодня, 7 августа, в Одессе снова произошли пожары на склонах в Аркадии. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и смогли локализовать огонь, предотвратив его распространение на соседние территории. Однако последствия этого пожара ощутимы и для природы, и для местных жителей.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Пожары на склонах Аркадии уже не в первый раз наносят ущерб местной экосистеме. Сгоревшая растительность не только разрушает биотопы, но и уменьшает способность склонов удерживать почву, что приводит к эрозии и повышает риск оползней. В результате страдают не только растения, но и животные, которые теряют свои естественные места обитания.

Спасатель тушит пожар на склоне в Одессе. Фото: ГСЧС

Пожары уничтожают экосистему. Фото: ГСЧС

Последствия пожара в Аркадии, Одессе. Фото: ГСЧС 1/3 ​ 3

Кроме того, регулярные пожары ухудшают качество воздуха в городе. Выбросы дыма и продуктов горения приводят к загрязнению, что может негативно влиять на здоровье жителей Одессы, особенно тех, кто живет недалеко от зоны пожаров.

Пожарная опасность в Одесской области

Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение; не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками; не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

и спички на сухую подстилку; не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

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