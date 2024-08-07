Масштабный пожар на склонах в Одессе: ГСЧС показала фото последствий

В одесской Аркадии снова горели склоны — ГСЧС показали фото ужасных последствий
Сегодня, 7 августа, в Одессе снова произошли пожары на склонах в Аркадии. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и смогли локализовать огонь, предотвратив его распространение на соседние территории. Однако последствия этого пожара ощутимы и для природы, и для местных жителей.
Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
Пожары на склонах Аркадии уже не в первый раз наносят ущерб местной экосистеме. Сгоревшая растительность не только разрушает биотопы, но и уменьшает способность склонов удерживать почву, что приводит к эрозии и повышает риск оползней. В результате страдают не только растения, но и животные, которые теряют свои естественные места обитания.
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Спасатель тушит пожар на склоне в Одессе. Фото: ГСЧС
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Пожары уничтожают экосистему. Фото: ГСЧС
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Последствия пожара в Аркадии, Одессе. Фото: ГСЧС
Кроме того, регулярные пожары ухудшают качество воздуха в городе. Выбросы дыма и продуктов горения приводят к загрязнению, что может негативно влиять на здоровье жителей Одессы, особенно тех, кто живет недалеко от зоны пожаров.
Пожарная опасность в Одесской области
Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
Номера экстренных служб в Одессе
- Служба спасения (ГСЧС) — 101;
- Скорая медицинская помощь — 103;
- Полиция — 102.
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