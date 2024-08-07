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В одесской Аркадии снова горели склоны — ГСЧС показали фото ужасных последствий

7 августа 2024 14:46
Верзилова Єлизавета - редактор
Масштабный пожар на склонах в Одессе: ГСЧС показала фото последствий
Пожарный тушит огонь на склонах в Аркадии. Фото: ГСЧС
Верзилова Єлизавета - редактор

Сегодня, 7 августа, в Одессе снова произошли пожары на склонах в Аркадии. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и смогли локализовать огонь, предотвратив его распространение на соседние территории. Однако последствия этого пожара ощутимы и для природы, и для местных жителей.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Пожар в Одессе 7 августа
Сообщение ГСЧС. Фото: скриншот

Пожары на склонах Аркадии уже не в первый раз наносят ущерб местной экосистеме. Сгоревшая растительность не только разрушает биотопы, но и уменьшает способность склонов удерживать почву, что приводит к эрозии и повышает риск оползней. В результате страдают не только растения, но и животные, которые теряют свои естественные места обитания.

  • В Аркадии горели склоны 7 августа
    Спасатель тушит пожар на склоне в Одессе. Фото: ГСЧС
  • Пожар в Аркадии, Одесса. 7 августа
    Пожары уничтожают экосистему. Фото: ГСЧС
  • В Аркадии выгорел склон сегодня, 7 августа
    Последствия пожара в Аркадии, Одессе. Фото: ГСЧС
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Кроме того, регулярные пожары ухудшают качество воздуха в городе. Выбросы дыма и продуктов горения приводят к загрязнению, что может негативно влиять на здоровье жителей Одессы, особенно тех, кто живет недалеко от зоны пожаров.

Пожарная опасность в Одесской области

Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

  • не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
  • не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
  • не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
  • не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Номера экстренных служб в Одессе

  • Служба спасения (ГСЧС) — 101;
  • Скорая медицинская помощь — 103;
  • Полиция — 102.

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