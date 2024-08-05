В Одессе пожарами уничтожено 16 га за четыре дня: ГСЧС

Пожар в Одессе. Фото: скриншот из видео ГСЧС

За последние четыре дня в Одесской области масштабные пожары уничтожили 160 тысяч квадратных метров территории. Особенно пострадал Пересыпский район Одессы, где продолжается выгорание орошительных полей.

Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.

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В настоящее время наблюдается тление торфяных слоев, что значительно ухудшило качество воздуха в городе. Люди жалуются на тяжесть дыхания, однако причиной пожаров является человеческий фактор: умышленные поджоги, самовольное сжигание сухой растительности и неосторожное обращение с огнем.

Пожарная опасность в Одесской области

Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:

не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;

на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение; не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;

рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками; не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;

и спички на сухую подстилку; не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.

Номера экстренных служб в Одессе