В Одессе пожарами уничтожено 16 га за четыре дня: ГСЧС

Масштабные пожары в Одессе — ГСЧС опубликовали видео катастрофических последствий
За последние четыре дня в Одесской области масштабные пожары уничтожили 160 тысяч квадратных метров территории. Особенно пострадал Пересыпский район Одессы, где продолжается выгорание орошительных полей.
Об этом в понедельник, 5 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС Одесской области.
В настоящее время наблюдается тление торфяных слоев, что значительно ухудшило качество воздуха в городе. Люди жалуются на тяжесть дыхания, однако причиной пожаров является человеческий фактор: умышленные поджоги, самовольное сжигание сухой растительности и неосторожное обращение с огнем.
Пожарная опасность в Одесской области
Из-за сильного ветра и высоких температур вероятность возникновения лесных пожаров чрезвычайно высока. Чтобы избежать пожара, нужно соблюдать определенные правила поведения:
- не сжигайте сухую траву или листья на приусадебных участках, это может перерасти в неконтролируемое горение;
- не разводите открытый огонь рядом с сухой растительностью и хозяйственными постройками;
- не разбрасывайте окурки и спички на сухую подстилку;
- не посещайте леса вообще, ведь есть риск пострадать от взрывоопасных предметов, которыми загрязнено огромное количество территории Украины.
Номера экстренных служб в Одессе
- Служба спасения (ГСЧС) — 101;
- Скорая медицинская помощь — 103;
- Полиция — 102.
Читайте Новини.LIVE!