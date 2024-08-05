В Одесі пожежами знищено 16 га за чотири доби: ДСНС

Пожежа на поліях в Одесі. Фото: скриншот з відео ДСНС

За останні чотири дні в Одеській області масштабні пожежі знищили 160 000 квадратних метрів території. Особливо постраждав Пересипський район Одеси, де продовжується вигорання полів зрошення.

Про це у понеділок, 5 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.

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Наразі спостерігається тління торф’яних шарів, що значно погіршило якість повітря в місті. Люди скаржаться на важкість дихання, проте причиною пожеж є людський фактор: навмисні підпали, самовільне спалювання сухої рослинності та необережне поводження з вогнем.

Пожежна небезпека на Одещині

Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

та сірники на суху підстилку; не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

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