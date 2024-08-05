В Одесі пожежами знищено 16 га за чотири доби: ДСНС

Масштабні пожежі в Одесі — ДСНС опублікували відео катастрофічних наслідків
За останні чотири дні в Одеській області масштабні пожежі знищили 160 000 квадратних метрів території. Особливо постраждав Пересипський район Одеси, де продовжується вигорання полів зрошення.
Про це у понеділок, 5 серпня, повідомили у пресслужбі ДСНС Одеської області.
Наразі спостерігається тління торф’яних шарів, що значно погіршило якість повітря в місті. Люди скаржаться на важкість дихання, проте причиною пожеж є людський фактор: навмисні підпали, самовільне спалювання сухої рослинності та необережне поводження з вогнем.
Пожежна небезпека на Одещині
Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
Номери екстрених служб в Одесі
- Служба порятунку (ДСНС) — 101;
- Швидка медична допомога — 103;
- Поліція —102.
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