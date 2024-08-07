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Ехали в Молдову за 300 тысяч долларов — на Одесчине задержали 48 уклонистов

7 августа 2024 14:14
Верзилова Єлизавета - редактор
На Одесчине разоблачили 48 уклонистов - ГПСУ показала видео
В Одесской области задержали 48 уклонистов. Фото: ГПСУ
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одесской области остановили грузовик с почти полсотней мужчин, которые соблазнились предложением перевозчиков доставить их в так называемое Приднестровье. За такую услугу каждый заплатил по 150 тысяч гривен, однако до Молдовы никто так и не доехал.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в пресс-службе ГПСУ.

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Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Детали путешествия

Группа уклонистов решила незаконно пересечь границу во избежание мобилизации и нашла перевозчиков, которые за 150 тысяч гривен с каждого согласились и такое путешествие. Но водители предложили клиентам единственный вариант транспорта — грузовик. Так, 48 мужчин призывного возраста пытались остаться незамеченными в кузове "КамАЗа". Однако их планы не осуществились. Пограничники вовремя обнаружили грузовик с нарушителями и остановили его в селе Станиславовка, Подольского района Одесчины, недалеко от границы.

 

Действия пограничников

На нарушителей правоохранители составили протоколы по ч. 2 ст. 204-1 (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) и ч. 1 ст. 202 (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда — выезда) кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф в размере до 14 тысяч гривен. Грузовик "КамАЗ" был изъят для дальнейшего расследования, которое продолжается.

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