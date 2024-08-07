На Одещині викрили 48 ухилянтів - ДПСУ показава відео затримання

На Одещині затримали 48 ухилянта. Фото: ДПСУ

На Одещині зупинили вантажівку із майже півсотнею чоловіків, які спокусилися на пропозицію перевізників доставити їх до так званого Придністров'я. За таку послугу кожен заплатив по 150 тисяч гривень, проте до Молдови так ніхто й не доїхав.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі ДПСУ.

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Допис ДПСУ. Фото: скриншот

Деталі подорожі

Група ухилянтів вирішила незаконно перетнути кордон, щоб уникнути мобілізації, та знайшла перевізників, які за 150 тисяч гривень з кожного погодились та таку подорож. Але водії запропонували клієнтам єдиний варіант транспорту — вантажівку. Так, 48 чоловіків призовного віку намагались залишитись непоміченими у кузові "КАМАЗу". Проте, їхні плани не здійснилися. Прикордонники вчасно виявили вантажівку з порушниками і зупинили її у селі Станиславівка, Подільського району Одещини, неподалік кордону.

Дії прикордонників

На порушників правоохоронці склали протоколи за ч. 2 ст. 204-1 (Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України) та ч. 1 ст. 202 (Порушення прикордонного режиму, режиму в пунктах пропуску через державний кордон України або режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду) кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф на суму до 14 тисяч гривень. Вантажівка "КАМАЗ" була вилучена для подальшого розслідування, яке наразі триває.