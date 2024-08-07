Масштабна пожежа на схилах в Одесі: ДСНС показала фото наслідків

Пожежник гасить вогонь на схилах в Аркадії. Фото: ДСНС

Сьогодні, 7 серпня, в Одесі знову сталися пожежі на схилах в Аркадії. Рятувальники оперативно прибули на місце події та змогли локалізувати вогонь, запобігши його поширенню на сусідні території. Однак, наслідки цієї пожежі відчутні і для природи, і для місцевих жителів.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

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Пожежі на схилах Аркадії вже не вперше завдають шкоди місцевій екосистемі. Згоріла рослинність не тільки руйнує біотопи, але й зменшує здатність схилів утримувати ґрунт, що призводить до ерозії та підвищує ризик зсувів. Внаслідок цього страждають не лише рослини, але й тварини, які втрачають свої природні місця проживання.

Рятувальник гасить пожежу на схилах в Одесі. Фото: ДСНС

Пожежі знищують екосистему. Фото: ДСНС

Наслідки пожежі в Аркадії, Одеса. Фото: ДСНС 1 / 3

Крім того, регулярні пожежі погіршують якість повітря в місті. Викиди диму і продуктів горіння спричиняють забруднення, що може негативно впливати на здоров'я мешканців Одеси, особливо тих, хто живе неподалік від зони пожеж.

Пожежна небезпека на Одещині

Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:

не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;

на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;

поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;

та сірники на суху підстилку; не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.

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