Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В одеській Аркадії знову горіли схили — ДСНС показали фото жахливих наслідків arrow

В одеській Аркадії знову горіли схили — ДСНС показали фото жахливих наслідків

7 серпня 2024 14:46
Верзілова Єлизавета - редактор
Масштабна пожежа на схилах в Одесі: ДСНС показала фото наслідків
Пожежник гасить вогонь на схилах в Аркадії. Фото: ДСНС
Верзілова Єлизавета - редактор

Сьогодні, 7 серпня, в Одесі знову сталися пожежі на схилах в Аркадії. Рятувальники оперативно прибули на місце події та змогли локалізувати вогонь, запобігши його поширенню на сусідні території. Однак, наслідки цієї пожежі відчутні і для природи, і для місцевих жителів.

Про це у середу, 7 серпня, повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України в Одеській області.

Читайте також:
Пожежа в Одесі 7 серпня
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Пожежі на схилах Аркадії вже не вперше завдають шкоди місцевій екосистемі. Згоріла рослинність не тільки руйнує біотопи, але й зменшує здатність схилів утримувати ґрунт, що призводить до ерозії та підвищує ризик зсувів. Внаслідок цього страждають не лише рослини, але й тварини, які втрачають свої природні місця проживання.

  • В Аркадії горіли схили 7 серпня
    Рятувальник гасить пожежу на схилах в Одесі. Фото: ДСНС
  • Пожаже в Аркадії, Одеса. 7 серпня
    Пожежі знищують екосистему. Фото: ДСНС
  • В Аркадії вигорів схил сьогодні, 7 серпня
    Наслідки пожежі в Аркадії, Одеса. Фото: ДСНС
1 / 3

Крім того, регулярні пожежі погіршують якість повітря в місті. Викиди диму і продуктів горіння спричиняють забруднення, що може негативно впливати на здоров'я мешканців Одеси, особливо тих, хто живе неподалік від зони пожеж.

Пожежна небезпека на Одещині

Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж наразі є надзвичайно високою. Аби уникнути пожежі треба дотримуватись певних правил поведінки:

  • не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння; 
  • не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями; 
  • не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку; 
  • не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України. 

Номери екстрених служб в Одесі

  • Служба порятунку (ДСНС) — 101;
  • Швидка медична допомога — 103;
  • Поліція —102.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса пожежа ДСНС рослини пожежна небезпека Новини Одеси екологія спека вогонь

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

15:21 На Одещині оголошено відбір управителя для конфіскованого судна — деталі

15:16 Путіну доповіли про ситуацію у Курській області — мешканців прикордоння масово евакуйовують

15:15 Вбивство Фаріон — підлітки приміряють образ підозрюваного та знімають відео під російську музику

15:10 Біленюк та Насібов пробилися до півфіналу Олімпіади — розклад поєдинків

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:48 Веніславський заявив про волю президента — чи прийдуть повістки онлайн через Резерв +

14:46 В одеській Аркадії знову горіли схили — ДСНС показали фото жахливих наслідків

14:42 Кандидат Трампа у віцепрезиденти США заявив про необхідність "прийнятного" миру для України

14:37 Драма на Олімпіаді — Тамбері та Баршим насилу вийшли у фінал зі стрибків у висоту

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

15:21 На Одещині оголошено відбір управителя для конфіскованого судна — деталі

15:16 Путіну доповіли про ситуацію у Курській області — мешканців прикордоння масово евакуйовують

15:15 Вбивство Фаріон — підлітки приміряють образ підозрюваного та знімають відео під російську музику

15:10 Біленюк та Насібов пробилися до півфіналу Олімпіади — розклад поєдинків

14:48 Веніславський заявив про волю президента — чи прийдуть повістки онлайн через Резерв +

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:46 В одеській Аркадії знову горіли схили — ДСНС показали фото жахливих наслідків

14:42 Кандидат Трампа у віцепрезиденти США заявив про необхідність "прийнятного" миру для України

14:37 Драма на Олімпіаді — Тамбері та Баршим насилу вийшли у фінал зі стрибків у висоту

14:14 Їхали до Молдови за 300 тисяч доларів — на Одещині затримали 48 ухилянтів

14:06 У Міненерго прояснили ситуацію в енергетиці і дали прогноз щодо відключень світла

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

Text

14:53 Військове керівництво розглядає можливість демобілізації та регулярних ротацій

Text

14:28 Нардеп відповів, чи демобілізують молодих військових у разі заборони мобілізації до 25 років

Text

13:36 Камельчук пояснив, чому до ЗСУ потрапляє неякісна продукція

Text

13:00 Збиття російського Мі-8 та бої в Курській області — ефір День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокоментував інформацію, що США нібито заборонили Україні бити по літаках РФ

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:00 Що відбувається в Курській області та нова заява "Азову" — ефір Ранок.LIVE

6 серпня 2024
Text

17:50 Підготовка зустрічі Зеленського з Путіним та прорив ЗСУ до Курська — ефір Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського