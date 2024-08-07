Оккупанты в Крыму перекидывают системы ПВО к Крымскому мосту

ПВО оккупантов во временно оккупированном Крыму. Фото: Фото:Astra/Telegram

На временно оккупированном полуострове Крым партизаны зафиксировали перемещение систем противовоздушной обороны РФ. Бук-М2 и С-400 оккупанты транспортируют для дальнейшего развертывания у Крымского моста на Таманском полуострове.

Об этом в среду, 7 августа, сообщили в Telegram-канале "АТЕШ".

Читайте также:

Оборонительные проблемы РФ

Российская оборонительная система сталкивается с серьезными проблемами, связанными с недостаточной защитой отдельных территорий, таких как Курская область. Поэтому они вынуждены срочно опрокидывать вооружение с разных участков фронта для закрытия уязвимых мест в обороне.

"Очевидно, вооруженные силы врага ожидают ударов по мосту в ближайшие месяцы и не хотят покидать систему ПВО в Крыму после возможного разрушения моста", — говорится в сообщении.

ПВО россиян

С-400 "Триумф" — это современная российская система противовоздушной обороны большой дальности. Она разработана для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет, включая среднюю дальность, а также может использоваться против наземных целей. Основные характеристики:

Дальность поражения: до 400 км.

Высота поражения: до 30 км.

Радиолокационный комплекс: способен обнаруживать цели на расстоянии до 600 км.

Ракеты: могут использовать несколько типов ракет с различными характеристиками, включая 48Н6, 40Н6 и другие.

Система ПВО С-400 "Триумф". Фото: росСМИ

Бук-М2 — это российская мобильная система противовоздушной обороны средней дальности, предназначенная для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет и других аэродинамических целей в сложных условиях радиоэлектронного противодействия. Основные характеристики:

Дальность поражения: до 45 км.

Высота поражения: от 15 м до 25 км.

Ракеты: использует ракеты 9М317, способные поражать цели с высокой точностью.

Время развертывания: менее 5 минут, что обеспечивает высокую мобильность и быструю реакцию на угрозы.