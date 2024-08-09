Священник-адвокат на Одещині вимагав хабар з підсудного: ДБР

Затримали священника-адвоката на Одещині. Фото: ДБР

На Одещині затримали священника із ліцензією адвоката за вимагання грошей у підзахисного. Чоловік намагався "відмазати" клієнта від відповідальності, але тепер сам може опинитись за ґратами.

Про це у п'ятницю, 9 серпня, повідомили у пресслужбі Державного Бюро Розслідувань.

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Деталі діяльності

У липні 2024 року настоятель одного з храмів Одеської області збив жінку-пішохода в Одесі — її доставили до лікарні з травмами. Для захисту своїх інтересів винуватець ДТП звернувся до знайомого священника, який був адвокатом.

Священника-адвоката на Одещині затримали "на гарячому". Фото: ДБР

Той, скориставшись ситуацією, повідомив, що за 3 тисячі доларів зможе "вирішити питання" із закриттям кримінальної справи, інакше настоятелю загрожував би реальний термін ув'язнення. Правоохоронці затримали адвоката-священника під час отримання обумовленої суми.

У чому звинувачується

Священнику висунули підозру в одержанні неправомірної вигоди, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). За цією статтею йому загрожує до восьми років позбавлення волі.