Задонатила на армию 500 тысяч – изменения в декларации одесской экс-вице-мера

Донат на прощание — вице-мер Одессы перед увольнением помогла армии
Бывшая заместительница мэра Одессы Светлана Бедрега передала 500 тысяч гривен в поддержку проекта "Армия дронов". Такой вклад экс-чиновница сделала незадолго до своего увольнения с должности.
Об этом Новини.LIVE узнали из сведений Государственного реестра деклараций.
Донат Светланы Бедреги
Согласно данным, перед своим увольнением из горсовета, бывшая главная финансистка Одессы внесла два взноса: 15 июля — 200 тысяч гривен, а 16 июля — 300 тысяч гривен.
В то же время, 19 июля, в день увольнения, Светлана Бедрега получила 315 376 гривен в качестве заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск.
Смена главного финансиста Одессы
Мы писали, что исполнять обязанности директора департамента финансов Одесского горсовета временно будет Ирина Жирова. До этого она являлась заместителем в этом же департаменте.
Также мы писали, что Светлана Бедрега была уволена с должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и директора Департамента финансов Одесского городского совета. Это произошло после более 20 лет ее работы в городском совете.
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