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Донат на прощание — вице-мер Одессы перед увольнением помогла армии

29 июля 2024 13:43
Верзилова Єлизавета - редактор
Задонатила на армию 500 тысяч – изменения в декларации одесской экс-вице-мера
Светлая Бедрега в Одесском горсовете. Фото: Думская
Верзилова Єлизавета - редактор

Бывшая заместительница мэра Одессы Светлана Бедрега передала 500 тысяч гривен в поддержку проекта "Армия дронов". Такой вклад экс-чиновница сделала незадолго до своего увольнения с должности.

Об этом Новини.LIVE узнали из сведений Государственного реестра деклараций.

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Донат Светланы Бедреги

Согласно данным, перед своим увольнением из горсовета, бывшая главная финансистка Одессы внесла два взноса: 15 июля — 200 тысяч гривен, а 16 июля — 300 тысяч гривен.

Донат Светланы Бедреги на дроны
Расходы Светланы Бедреги. Фото: скриншот

В то же время, 19 июля, в день увольнения, Светлана Бедрега получила 315 376 гривен в качестве заработной платы и компенсации за неиспользованный отпуск.

Зарплата Бедреги
Зарплата Светланы Бедреги. Фото: скриншот

Смена главного финансиста Одессы

Мы писали, что исполнять обязанности директора департамента финансов Одесского горсовета временно будет Ирина Жирова. До этого она являлась заместителем в этом же департаменте.

Также мы писали, что Светлана Бедрега была уволена с должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и директора Департамента финансов Одесского городского совета. Это произошло после более 20 лет ее работы в городском совете.

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