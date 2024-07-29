Задонатила на армію 500 тисяч - зміни у декларації одеської ексвіцемера

Світла Бедрега в Одеській міськраді. Фото: Думська

Колишня заступниця мера Одеси Світлана Бедрега передала 500 тисяч гривень на підтримку проєкту "Армія дронів". Такий внесок ексчиновниця зробила незадовго до свого звільнення з посади.

Про це Новини.LIVE дізнались з відомостей Державного реєстру декларацій.

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Згідно з даними, перед своїм звільненням з міськради, колишня головна фінансистка Одеси зробила два внески: 15 липня — 200 тисяч гривень, а 16 липня — 300 тисяч гривень.

Видатки Світлани Бедреги. Фото: скриншот

В той же час, 19 липня, у день звільнення, Світлана Бедрега отримала 315 376 гривень як заробітну плату та компенсацію за невикористану відпустку.

Заробітна плата Світлани Бедреги. Фото: скриншот

Зміна головного фінансиста Одеси

Ми писали, що виконувати обов'язки директора департаменту фінансів Одеської міськради тимчасово буде Ірина Жирова. До цього вона була заступником в цьому ж департаменті.

Також ми писали, що Світлана Бедрега була звільнена з посади заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та директора Департаменту фінансів Одеської міської ради. Це сталось після більш ніж 20 років її роботи в міській раді.