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Донат на прощання — віцемер Одеси перед звільненням допомогла армії

29 липня 2024 13:43
Верзілова Єлизавета - редактор
Задонатила на армію 500 тисяч - зміни у декларації одеської ексвіцемера
Світла Бедрега в Одеській міськраді. Фото: Думська
Верзілова Єлизавета - редактор

Колишня заступниця мера Одеси Світлана Бедрега передала 500 тисяч гривень на підтримку проєкту "Армія дронів". Такий внесок ексчиновниця зробила незадовго до свого звільнення з посади. 

Про це Новини.LIVE дізнались з відомостей Державного реєстру декларацій

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Донат Світлани Бедреги

Згідно з даними, перед своїм звільненням з міськради, колишня головна фінансистка Одеси зробила два внески: 15 липня — 200 тисяч гривень, а 16 липня — 300 тисяч гривень. 

Донат Світлани Бедреги на дрони
Видатки Світлани Бедреги. Фото: скриншот

В той же час, 19 липня, у день звільнення, Світлана Бедрега отримала 315 376 гривень як заробітну плату та компенсацію за невикористану відпустку.

Зарплатня Бедреги
Заробітна плата Світлани Бедреги. Фото: скриншот 

Зміна головного фінансиста Одеси

Ми писали, що виконувати обов'язки директора департаменту фінансів Одеської міськради тимчасово буде Ірина Жирова. До цього вона була заступником в цьому ж департаменті. 

Також ми писали, що Світлана Бедрега була звільнена з посади заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та директора Департаменту фінансів Одеської міської ради. Це сталось після більш ніж 20 років її роботи в міській раді.

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