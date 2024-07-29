Задонатила на армію 500 тисяч - зміни у декларації одеської ексвіцемера

Донат на прощання — віцемер Одеси перед звільненням допомогла армії
Колишня заступниця мера Одеси Світлана Бедрега передала 500 тисяч гривень на підтримку проєкту "Армія дронів". Такий внесок ексчиновниця зробила незадовго до свого звільнення з посади.
Про це Новини.LIVE дізнались з відомостей Державного реєстру декларацій.
Донат Світлани Бедреги
Згідно з даними, перед своїм звільненням з міськради, колишня головна фінансистка Одеси зробила два внески: 15 липня — 200 тисяч гривень, а 16 липня — 300 тисяч гривень.
В той же час, 19 липня, у день звільнення, Світлана Бедрега отримала 315 376 гривень як заробітну плату та компенсацію за невикористану відпустку.
Зміна головного фінансиста Одеси
Ми писали, що виконувати обов'язки директора департаменту фінансів Одеської міськради тимчасово буде Ірина Жирова. До цього вона була заступником в цьому ж департаменті.
Також ми писали, що Світлана Бедрега була звільнена з посади заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та директора Департаменту фінансів Одеської міської ради. Це сталось після більш ніж 20 років її роботи в міській раді.
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