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В Одеській міськраді новий головний фінансист — кого назначили замість Бедреги

26 липня 2024 14:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Новий директор департаменту фінансів в Одесі: кого признрачено
Засідання сесії міської ради Одеси. Ілюстратифне фото: Одеська міська рада
Верзілова Єлизавета - редактор

Стало відомо, хто стане виконувати обов'язки директора департаменту фінансів Одеської міськради. На нову посаду було призначено Ірину Жирову, яка до цього була заступником в цьому ж департаменті. 

Про це Новини.LIVE дізнались із розпорядження мера Одеси Геннадія Труханова.

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Ірина Жирова - новий фінансист Одеси
Ірина Жирова у міській раді Одеси. Фото: ОМР

Відомо, що призначення Ірини Жирової на посаду — рішення тимчасове. Виконуюча обов'язки головного фінансиста міста раніше була заступником директора департаменту фінансів. Вона очолювала відділ планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу в Одеській міській раді. 

"Покласти виконання обов'язків директора Департаменту фінансів Одеської міської ради на Жирову Ірину Вячеславівну, заступника директора департаменту — начальника відділу планування доходів місцевого бюджету та економічного аналізу зазначеного департаменту, з 22 липня 2024 року, тимчасово, на період до заміщення посади директора Департаменту фінансів Одеської міської ради", — йдеться у розпорядженні міського голови.

Призначення Жирової в Одесі
Розпорядження Геннадія Труханова. Фото: скриншот

Зміни в Одеській міськраді 

Нагадаємо, що Світлана Бедрега була звільнена з посади заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та директора Департаменту фінансів Одеської міської ради. Це сталось після більш ніж 20 років її роботи в міській раді.

Також ми писали, що новим депутатом в Одеській міській раді став Олександр Славський. Він замінив Олександру Ковальчук, яка ще в грудні 2023 року написала заяву про добровільне складання мандата.

Одеса призначення Геннадій Труханов Одеська область міська рада Новини Одеси фінанси

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