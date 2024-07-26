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В Одесском горсовете новый главный финансист — кого назначили вместо Бедреги

26 июля 2024 14:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Новый директор департамента финансов в Одессе: кто назначен
Заседание сессии городского совета Одессы. Иллюстратифное фото: Одесский городской совет
Верзилова Єлизавета - редактор

Стало известно, кто станет исполнять обязанности директора департамента финансов Одесского горсовета. На новую должность была назначена Ирина Жирова, которая до этого была заместителем в этом же департаменте.

Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения мэра Одессы Геннадия Труханова.

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Ирина Жировая у городском совете Одессы. Фото: ОГС

Известно, что назначение Ирины Жировой на должность — решение временное. Исполняющая обязанности главного финансиста города ранее являлась заместителем директора департамента финансов. Она возглавляла отдел планирования доходов местного бюджета и экономического анализа в Одесском городском совете.

"Положить исполнение обязанностей директора Департамента финансов Одесского городского совета на Жировую Ирину Вячеславовну, заместителя директора департамента — начальника отдела планирования доходов местного бюджета и экономического анализа указанного департамента, с 22 июля 2024 года, временно, на период до замещения должности директора Департамента финансов городского совета", — говорится в распоряжении городского головы.

Назначение Жировой в Одессе.
Распоряжение Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Изменения в Одесском горсовете

Напомним, что Светлана Бедрега была уволена с должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и директора Департамента финансов Одесского городского совета. Это произошло после более 20 лет ее работы в городском совете.

Также мы писали, что новым депутатом в Одесском городском совете стал Александр Славский. Он заменил Александру Ковальчук, которая еще в декабре 2023 написала заявление о добровольной сборке мандата.

Одесса назначение Геннадий Труханов Одесская область городской совет Новости Одессы финансы

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