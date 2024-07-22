Світлана Бедрега звільнена з посади віце-мера Одеси: деталі

Світлана Бедрега у міській раді Одеси. Фото: Одеська міськрада

Світлана Бедрега була звільнена з посади заступника Одеського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та директора Департаменту фінансів Одеської міської ради. Це рішення було ухвалено після більш ніж 20 років її роботи в міській раді.

Про це Новини.LIVE дізнались з розпорядження Геннадія Труханова.

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Світлану Миколаївну Бедрегу звільнено з посади заступника Одеського міського голови та директора Департаменту фінансів за угодою сторін. Вона пропрацювала в Одеській міськраді загалом 22 роки.

Розпорядження Труханова. Фото: скриншот

Світлана Бедрега в Одеській міськраді

Світлана Бедрега розпочала свою кар'єру в міській раді у 2002 році, ставши керівником управління фінансів, яке згодом перетворилося на департамент фінансів. Її кілька разів призначали і звільняли з посади заступника міського голови за часів різних мерів. Вона працювала з Русланом Боделаном, Едуардом Гурвіцем, Олексієм Костусєвим та в.о. мера Олегом Бриндаком. Останні дев'ять років — працювала з Геннадієм Трухановим.

Нагадаємо, що раніше Світлана Бедрега оприлюднила оприлюднила декларацію за 2021-22 роки. Посадовиця отримала майже мільйон зарплати за рік повномасштабного вторгнення.