Светлана Бедрега уволена с должности вице-мэра Одессы: детали

Светлана Бедрега в городском совете Одессы Фото: Одесский горсовет

Светлана Бедрега была уволена с должности заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета и директора Департамента финансов Одесского городского совета. Это решение было принято после более 20 лет ее работы в городском совете.

Об этом Новини.LIVE узнали из распоряжения Геннадия Труханова.

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Светлана Николаевна Бедрега уволена с должности заместителя Одесского городского головы и директора Департамента финансов по соглашению сторон. Она проработала в Одесском горсовете всего 22 года.

Распоряжение Труханова. Фото: скриншот

Светлана Бедрега в Одесском горсовете

Светлана Бедрега начала свою карьеру в городском совете в 2002 году, став руководителем управления финансов, которое впоследствии превратилось в департамент финансов. Ее несколько раз назначали и увольняли с должности заместителя городского головы во времена разных мэров. Она работала с Русланом Боделаном, Эдуардом Гурвицем, Алексеем Костусевым и и.о. мэра Олегом Брындаком. Последние девять лет — работала с Геннадием Трухановым.

Напомним, что ранее Светлана Бедрега обнародовала декларацию за 2021-22 годы. Чиновница получила почти миллион зарплаты за год полномасштабного вторжения.