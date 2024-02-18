Стали відомі статки головної фінансистки Одеси — чим володіє Світлана Бедрега

Заступниця Одеського міського голови та директорка департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега. Фото: ОМР

Заступниця Одеського міського голови та директорка департаменту фінансів Одеської міської ради Світлана Бедрега оприлюднила декларацію за 2021-22 роки. Посадовиця отримала майже мільйон зарплати за рік повномасштабного вторгнення.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Що задекларувала чиновниця

Світлана Бедрега, заступниця мера, відкрила перед громадськістю деталі щодо свого майна та майна свого чоловіка. Згідно з її декларацією, вона володіє земельними ділянками у Візирці, житловим будинком, квартирою та автівкою. Водночас її чоловік володіє квартирою, гаражем, нежитловим приміщенням та автопарком. Вони також мають значні суми готівки та рахунки у банках. Тільки у 2022 році чиновниця отримала:

916 492 грн зарплати;

подарунок вартістю 146 грн;

1 550 грн відсотків з банківських вкладів;

пенсію 76 766 грн.

Її чоловік отримав:

743 тис. грн зарплати в "Одеському регіональному клінічному протипухлинному центрі" та 6 220 грн від ПАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця".

Крім цього чоловік віцемерки володіє двома автівками: Mercedes-Benz GLE 400 4 Matic 2015 року випуску, Audi Q5 2017 року випуску та мотоциклом Honda GL1800 2003 року випуску.

Інші декларації

Нагадаємо, одеський міський голова Геннадій Труханов подав декларації про доходи. Наразі оприлюднено прибутки мера за 2021 та 2022 роки. Згодом свої багатства оприлюднив і мер Чорноморська Василь Гуляєв, в якого дружина виявилась мільйонеркою. Крім того, стало відомо, скільки заробив Голова Одеської облради Григорій Діденко та Народний депутат України Олексій Гончаренко, в якого дуже заможна жінка.

Додамо, що Одеська міська рада планує заохочувати одноразовими преміями усіх громадян, які стануть до лав ЗСУ. Йдеться про виплату у 20 тисяч гривень, на які раніше могли претендувати лише добровольці.