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Стало известно состояние главного финансиста Одессы — чем владеет Светлана Бедрега

18 февраля 2024 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Стало известно состояние главного финансиста Одессы — чем владеет Светлана Бедрега
Заместитель Одесского городского головы и директор департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега. Фото: ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Заместитель Одесского городского головы и директор департамента финансов Одесского городского совета Светлана Бедрега обнародовала декларацию за 2021-22 годы. Чиновница получила почти миллион зарплаты в год полномасштабного вторжения.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Что задекларировала чиновница

Светлана Бедрега, заместитель мэра, открыла перед общественностью детали своего имущества и имущества своего мужа. Согласно ее декларации, она владеет земельными участками в Визирке, жилым домом, квартирой и автомобилем. В то же время ее муж владеет квартирой, гаражом, нежилым помещением и автопарком. У них значительные суммы наличных и счета в банках. Только в 2022 году чиновница получила:

  • 916 492 грн зарплаты;
  • подарок стоимостью 146 грн;
  • 1 550 грн процентов по банковским вкладам;
  • пенсию 76 766 грн.

Ее муж получил:

  • 743 тыс. грн зарплаты в "Одесском региональном клиническом противоопухолевом центре" и 6 220 грн от ПАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Кроме этого, муж вице-мэра владеет двумя автомобилями Mercedes-Benz GLE 400 4 Matic 2015 года выпуска, Audi Q5 2017 года выпуска и мотоциклом Honda GL1800 2003 года выпуска.

Другие декларации

Напомним, одесский городской голова Геннадий Труханов подал декларации о доходах. В настоящее время обнародованы доходы мэра за 2021 и 2022 годы. Впоследствии свои богатства обнародовал и мэр Черноморска Василий Гуляев, у которого жена оказалась миллионером. Кроме того, стало известно, сколько заработал Председатель Одесского облсовета Григорий Диденко и Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, у которого очень состоятельная жена.

Добавим, что Одесский городской совет планирует поощрять единовременными премиями всех граждан, которые станут в ряды ВСУ. Речь идет о выплате в 20 тысяч гривен, на которую раньше могли претендовать только добровольцы.

декларация
Одесса
Одесская область
Одесская ОГА
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