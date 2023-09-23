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У Труханова менше, ніж у Тетюхіна: скільки заробляють чиновники одеської мерії

23 вересня 2023 15:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Скільки заробляють чиновники одеської мерії
Будівля одеської мерії. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

За перше півріччя 2023 року на зарплати керівників Одеської міської ради з бюджету пішло понад мільйон гривень, а саме 1 196 416. З яких 145 тисяч — офіційний дохід мера міста Геннадія Труханова. 

Про це Новини.LIVE дізналися з документа про доходи з Департаменту бухгалтерського обліку Одеської міської ради.

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Скільки заробляє Геннадій Труханов

Очільник міста Одеси Геннадій Труханов минулого року за свою роботу отримав 145 458 тисяч гривень. Його середньомісячна заробітна плата склала майже 25 тисяч гривень. Найбільшу виплату мер отримав у березні, а найменшу — у квітні.

Дохід мера Одеси Геннадія Труханова. Фото: скриншот

Скільки отримують заступники

Першому заступнику Одеського міського голови Сергію Тетюхіну нарахували за той самий період понад 250 тисяч гривень зарплатні. Зазначимо, що це виплати з урахуванням виплат матеріальної допомоги на час відпустки. Наразі середньомісячний дохід чиновника складає близько 40 тисяч.

Дохід першого заступника мера Сергія Тетюхіна. Фото: скриншот

А от виконувач обов'язків заступника мера Олег Бриндак за пів року отримав понад 270 тисяч гривень, з яких найбільше чиновник отримав у червні цього року — 49 221, а найменше у лютому — 44 458 гривень.

Дохід в.о. заступника мера Олега Бриндака. Фото: скриншот

Павло Вугельман, ще один заступник голови міста, за минулий період 2023 року отримав понад 240 тисяч гривень за свої заслуги. Виходить, що його середньомісячна зарплата складає близько 42 тисяч гривень. Проте Вугельман поки не ходив у відпустку, тому про найбільш прибутковий місяць говорити зарано, а от найменший дохід він отримав у січні — 33 646 гривень.  

Дохід заступника мера Павла Вугельмана. Фото: скриншот

Наразі останній чинний заступник мера Одеси Дмитро Жеман заробив на своїй посаді понад 255 тисяч, з яких 86 — у травні, коли чиновник брав відпустку. А от найменшу зарплатню він отримав у червні, і вона становила 27 337 гривень. 

Дохід заступника мера Дмитра Жемана. Фото: скриншот

Нагадаємо,  2023 року Одеська обласна рада виділила близько 40 мільйонів гривень — на оплату зарплат апарату. Крім того, 11 мільйонів бюджетних гривень, які підуть на святкові премії для працівників.

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