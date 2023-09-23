Сколько зарабатывают чиновники одесской мэрии

Здание одесской мэрии. Фото: Одесский городской совет

За первое полугодие 2023 года на зарплаты руководителей Одесского городского совета из бюджета ушло более миллиона гривен, а именно 1 196 416. Из которых 145 тысяч — официальный доход мэра города Геннадия Труханова.

Об этом Новини.LIVE узнали из документа о доходах из Департамента бухгалтерского учета Одесского городского совета.

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Сколько зарабатывает Геннадий Труханов

Глава города Одессы Геннадий Труханов в прошлом году за свою работу получил 145,458 миллиона гривен. Его среднемесячная заработная плата составила около 25 тысяч гривен. Наибольшую выплату мэр получил в марте, а самую маленькую — в апреле.

Доход мэра Одессы Геннадия Труханова. Фото: скриншот

Сколько получают заместители

Первому заместителю Одесского городского головы Сергею Тетюхину насчитали за тот же период более 250 тысяч гривен зарплаты. Отметим, что это выплаты с учетом выплат материальной помощи на время отпуска. В настоящее время среднемесячный доход чиновника составляет около 40 тысяч.

Доход первого заместителя мэра Сергея Тетюхина. Фото: скриншот

А вот исполняющий обязанности заместителя мэра Олег Брындак за полгода получил более 270 тысяч гривен, из которых больше всего чиновник получил в июне этого года — 49 221, а меньше всего в феврале — 44 458 гривен.

Доход и.о. заместителя мэра Олега Брындака. Фото: скриншот

Павел Вугельман , еще один заместитель председателя города, за прошлый период 2023 года получил более 240 тысяч гривен за свои заслуги. Выходит, что его среднемесячная зарплата составляет около 42 тысяч гривен. Однако Вугельман пока не ходил в отпуск, поэтому о самом доходном месяце говорить рано, а вот самый маленький доход он получил в январе — 33 646 гривен.

Доход заместителя мэра Павла Вугельмана. Фото: скриншот

Пока последний действующий заместитель мэра Одессы Дмитрий Жеман заработал на своем посту более 255 тысяч, из которых 86 — в мае, когда чиновник брал отпуск. А вот самую маленькую зарплату он получил в июне и составляла 27 337 гривен.

Доход заместителя мэра Дмитрия Жемана. Фото: скриншот

Напомним, в 2023 году Одесский областной совет выделил около 40 миллионов гривен — на оплату зарплат аппарата. Кроме того, 11 миллионов бюджетных гривен пойдут на праздничные премии для работников.