Нардеп Олексій Гончаренко опублікував декларацію про доходи — чим володіє

Нардеп Олексій Гончаренко. Фото: ГОНЧАРЕНКО

Народний депутат України Олексій Гончаренко оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, його дружина-підприємець має мільйонні статки.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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У 2022 році нардеп у Верховній Раді заробив 378 тис. 401 грн та отримав 21 тисячу відсотками за депозит у ПриватБанку. Водночас його дружина, яка займається підприємством, опублікувала за цей рік 6 млн 680 тис. 933 гривень.

Також родина Гончаренків має значну суму готівкою, а саме:

40 тис. доларів;

10 тис. євро,

362 тис. 960 гривень,

3 тис. 17 дол., 3 тис. 103 євро на банківських рахунках.

Крім того, депутат зазначив, що витратив протягом першого року повномасштабної війни 1 млн грн на благодійність (яким саме організаціям – не уточнюється).

Нагадаємо, одеський міський голова Геннадій Труханов подав декларації про доходи. Наразі оприлюднено прибутки мера за 2021 та 2022 роки. Згодом свої багатства оприлюднив і мер Чорноморська Василь Гуляєв, у якого дружина виявилась мільйонеркою.

Додамо, у першому півріччі 2023 року на зарплати керівників Одеської міської ради з бюджету пішло понад мільйон гривень, а саме 1 196 416. З яких 145 тисяч — офіційний дохід мера міста Геннадія Труханова.

Також ми писали, що голова Одеської облради Григорій Діденко оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, що посадовець у рік початку повномасштабної війни "обзавівся" швейцарським годинником та придбав квартиру в Одесі для своєї радниці.