Скільки заробив голова Одеської облради — декларація

Голова Одеської облради Григорій Діденко. Фото: facebook

Голова Одеської облради Григорій Діденко оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, що посадовець у рік початку повномасштабної війни "обзавівся" швейцарським годинником та придбав квартиру в Одесі для своєї радниці.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Що відомо про декларацію за 2022 рік

У декларації йдеться, що у 2022 році у Григорія Діденко зберігалися на банківських рахунках 200 тисяч євро готівкою та 4 тисячі 352 гривні. Зазначимо, що у 2021 році статки голови облради були трохи вищими — 214 тисяч євро готівкою та 38 тисяч 554 гривні у банках.

Також Діденко у 2022 році отримав у подарунок швейцарський годинник Hublot вартістю 594 тисяч 950 гривень. Крім цього, він придбав квартиру в Одесі площею 42 кв. м, яка чомусь знаходиться у власності його радниці Лілії Томашевської.

Крім того, у 2022 році дружина посадовця, Юлія Діденко, яка є народним депутатом України, заробила 444 тисячі 713 гривень. Всього у 2022 році нардепка зберігала готівкою 210 тисяч доларів США.

Подружжя Діденко мають житлові та нежитлові приміщення в Донецьку та Києві.

Нагадаємо, одеський міський голова Геннадій Труханов подав декларації про доходи. Наразі оприлюднено прибутки мера за 2021 та 2022 роки. Згодом свої багатства оприлюднив і мер Чорноморська Василь Гуляєв, у якого дружина виявилась мільйонеркою.

Додамо, у першому півріччі 2023 року на зарплати керівників Одеської міської ради з бюджету пішло понад мільйон гривень, а саме 1 196 416. З яких 145 тисяч — офіційний дохід мера міста Геннадія Труханова.

Також ми писали, що у 2023 році Одеська обласна рада виділила близько 40 мільйонів гривень на оплату зарплат апарату. Крім того, 11 мільйонів бюджетних гривень пішли на святкові премії для працівників.