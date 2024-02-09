Сколько заработал глава одесского облсовета — декларация

Председатель Одесского облсовета Григорий Диденко. Фото: facebook

Глава Одесского облсовета Григорий Диденко обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что чиновник в год начала полномасштабной войны получил швейцарские часы и купил квартиру в Одессе для своей советницы.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Что известно о декларации за 2022 год

В декларации говорится, что в 2022 году у Григория Диденко хранились на банковских счетах 200 тысяч евро наличными и 4 тысячи 352 гривны. Отметим, что в 2021 году состояние главы облсовета было немного выше — 214 тысяч евро наличными и 38 тысяч 554 гривны в банках.

Также Диденко в 2022 году получил в подарок швейцарские часы Hublot стоимостью 594 тысячи 950 гривен. Кроме этого, он приобрел квартиру в Одессе площадью 42 кв. м, которая почему-то находится в собственности его советницы Лилии Томашевской.

Кроме того, в 2022 году жена чиновника Юлия Диденко, которая является народным депутатом Украины, заработала 444 тысячи 713 гривен. Всего в 2022 году нардеп хранила наличными 210 тысяч долларов США.

У супругов Диденко есть жилые и не жилые помещения в Донецке и Киеве.

Напомним, одесский городской голова Геннадий Труханов подал декларации о доходах. В настоящее время обнародованы доходы мэра за 2021 и 2022 годы. Впоследствии свои богатства обнародовал и мэр Черноморска Василий Гуляев, у которого жена оказалась миллионершей.

Добавим, в первом полугодии 2023 года на зарплаты руководителей Одесского городского совета из бюджета ушло более миллиона гривен, а именно 1 196 416. Из которых 145 тысяч — официальный доход мэра города Геннадия Труханова.

Также мы писали, что в 2023 году Одесский областной совет выделил около 40 миллионов гривен — на оплату зарплат аппарата. Кроме того, 11 млн. бюджетных гривен пошли на праздничные премии для работников.