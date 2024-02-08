Мер Чорноморська опублікував декларацію про прибутки — чим володіє

Мер Чорноморське Василь Гуляєв. Фото: Чорноморська територіальна громада

Мер міста Чорноморська, що на Одещині, оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, що Василь Гуляєв володіє двома автівками, а от його дружина — мільйонер.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Що відомо про декларацію за 2022 рік

У декларації йдеться, що за 2022 рік дохід родини Гуляєвих становив понад пʼять мільйонів гривень, з яких:

понад 577 тисяч — заробітна платня мера;

інше — доходи дружини від підприємницької діяльності.

Крім того, у подружжя є грошові збереження в іноземній валюті, які сумарно складають 152 тисячі доларів. Також дружина мера має понад мільйон гривень.

Зазначимо, що також Василь Гуляєв володіє квартирою у Чорноморську, площею 51,30 квадратних метрів та будинок у селі Молодіжне.

Нагадаємо, одеський міський голова Геннадій Труханов подав декларації про доходи. Наразі оприлюднено прибутки мера за 2021 та 2022 роки.

Додамо, у першому півріччі 2023 року на зарплати керівників Одеської міської ради з бюджету пішло понад мільйон гривень, а саме 1 196 416. З яких 145 тисяч — офіційний дохід мера міста Геннадія Труханова.

Також ми писали, що у 2023 році Одеська обласна рада виділила близько 40 мільйонів гривень — на оплату зарплат апарату. Крім того, 11 мільйонів бюджетних гривень пішли на святкові премії для працівників.