Мер Чорноморська опублікував декларацію про прибутки — чим володіє
Мер міста Чорноморська, що на Одещині, оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, що Василь Гуляєв володіє двома автівками, а от його дружина — мільйонер.
Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).
Що відомо про декларацію за 2022 рік
У декларації йдеться, що за 2022 рік дохід родини Гуляєвих становив понад пʼять мільйонів гривень, з яких:
- понад 577 тисяч — заробітна платня мера;
- інше — доходи дружини від підприємницької діяльності.
Крім того, у подружжя є грошові збереження в іноземній валюті, які сумарно складають 152 тисячі доларів. Також дружина мера має понад мільйон гривень.
Зазначимо, що також Василь Гуляєв володіє квартирою у Чорноморську, площею 51,30 квадратних метрів та будинок у селі Молодіжне.
Нагадаємо, одеський міський голова Геннадій Труханов подав декларації про доходи. Наразі оприлюднено прибутки мера за 2021 та 2022 роки.
Додамо, у першому півріччі 2023 року на зарплати керівників Одеської міської ради з бюджету пішло понад мільйон гривень, а саме 1 196 416. З яких 145 тисяч — офіційний дохід мера міста Геннадія Труханова.
Також ми писали, що у 2023 році Одеська обласна рада виділила близько 40 мільйонів гривень — на оплату зарплат апарату. Крім того, 11 мільйонів бюджетних гривень пішли на святкові премії для працівників.
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