Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мер Чорноморська опублікував декларацію про прибутки — чим володіє arrow

Мер Чорноморська опублікував декларацію про прибутки — чим володіє

8 лютого 2024 18:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Мер Чорноморська опублікував декларацію про прибутки — чим володіє
Мер Чорноморське Василь Гуляєв. Фото: Чорноморська територіальна громада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Мер міста Чорноморська, що на Одещині, оприлюднив декларацію за 2022 рік. Відомо, що Василь Гуляєв володіє двома автівками, а от його дружина — мільйонер. 

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Читайте також:

Що відомо про декларацію за 2022 рік

У декларації йдеться, що за 2022 рік дохід родини Гуляєвих становив понад пʼять мільйонів гривень, з яких: 

  • понад 577 тисяч — заробітна платня мера; 
  • інше — доходи дружини від підприємницької діяльності.

Крім того, у подружжя є грошові збереження в іноземній валюті, які сумарно складають 152 тисячі доларів. Також дружина мера має понад мільйон гривень. 

Зазначимо, що також Василь Гуляєв володіє квартирою у Чорноморську, площею 51,30 квадратних метрів та будинок у селі Молодіжне. 

Нагадаємо, одеський міський голова Геннадій Труханов подав декларації про доходи. Наразі оприлюднено прибутки мера за 2021 та 2022 роки.

Додамо, у першому півріччі 2023 року на зарплати керівників Одеської міської ради з бюджету пішло понад мільйон гривень, а саме 1 196 416. З яких 145 тисяч — офіційний дохід мера міста Геннадія Труханова. 

Також ми писали, що у 2023 році Одеська обласна рада виділила близько 40 мільйонів гривень — на оплату зарплат апарату. Крім того, 11 мільйонів бюджетних гривень пішли на святкові премії для працівників.

декларація
Одеса
зарплати
Одеська область
Новини Одеси
доходи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 лютого — повний список

26 січня 2024
Новина з відео

07:04 Кого мобілізуватимуть до ЗСУ з 1 лютого лише за добровільною згодою — список

28 січня 2024

17:18 Екскомандир "Азову" Жорін відреагував на заяви щодо приєднання Закарпаття до Угорщини

26 січня 2024

23:13 ЗСУ шукають спеціалістів — які професії зараз найбільше потрібні

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

30 січня 2024

22:18Кого можуть звільнити від призову за новим законопроєктом про мобілізацію

26 січня 2024

06:10 Пенсіонерам кардинально перерахують виплати — відомо дату та суми

Актуальне по темі