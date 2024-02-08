Мэр Черноморская опубликовал декларацию о доходах — чем владеет

Мэр Черноморское Василий Гуляев. Фото: Черноморская территориальная община

Мэр города Черноморска на Одесчине обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что Василий Гуляев владеет двумя автомобилями, а вот его жена — миллионер.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Что известно о декларации за 2022 год

В декларации говорится, что за 2022 год доход семьи Гуляевых составил более пяти миллионов гривен, из которых:

более 577 тысяч — заработная плата мэра;

другое — доходы жены от предпринимательской деятельности.

Кроме того, у супругов есть денежные сбережения в иностранной валюте, которые суммарно составляют 152 тысячи долларов. Также у жены мэра более миллиона гривен.

Отметим, что Василий Гуляев владеет квартирой в Черноморске, площадью 51,30 квадратных метров и дом в селе Молодежное.

Напомним, одесский городской голова Геннадий Труханов подал декларации о доходах. В настоящее время обнародованы доходы мэра за 2021 и 2022 годы.

Добавим, в первом полугодии 2023 года на зарплаты руководителей Одесского городского совета из бюджета ушло более миллиона гривен, а именно 1 196 416. Из которых 145 тысяч — официальный доход мэра города Геннадия Труханова.

Также мы писали, что в 2023 году Одесский областной совет выделил около 40 миллионов гривен — на оплату зарплат аппарата. Кроме того, 11 млн. бюджетных гривен пошли на праздничные премии для работников.