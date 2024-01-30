Позичив у мами 200 тисяч доларів — мер Одеси Труханов опублікував декларацію про доходи

Одеський міський голова Геннадій Труханов. Фото: Новини.LIVE

Одеський міський голова Геннадій Труханов подав декларації про доходи. Наразі оприлюднено прибутки мера за 2021 та 2022 роки.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Що відомо про декларацію за 2021 рік

У декларації йдеться, що за 2021 рік дохід родини Труханових становив 1 527 782 гривні, з яких:

277 913 гривень — зарплата мера,

34 198 гривень — пенсія матері Марії Труханової,

97 664 гривень — пенсія вітчима Миколи Данилюка,

1 118 007 гривень — доходи матері від цінних паперів.

Доходи Труханових у 2021 році. Фото: скриншот

Крім того, міський голова зазначив, що протягом року зберігав понад 400 тисяч гривень, з яких 66 — у готівці та дві з половиною тисячі доларів. А от збереження матері у 2021 році становили понад мільйон гривень.

Що відомо про декларацію за 2022 рік

А от у 2022 році Геннадій Труханов задекларував позичені у матері 200 тисяч доларів. Однак ніяких змін у придбаному майні не відбулося. За перший рік війни прибутки родини становили трохи менше від пів мільйона — 437 208 гривень, з яких:

285 574 гривень — зарплата мера,

41 170 — пенсія матері Марії Труханової,

110 464 — пенсія вітчима Миколи Данилюка.

Доходи Труханових у 2022 році. Фото: скриншот

Нагадаємо, у першому півріччі 2023 року на зарплати керівників Одеської міської ради з бюджету пішло понад мільйон гривень, а саме 1 196 416. З яких 145 тисяч — офіційний дохід мера міста Геннадія Труханова.

Також ми писали, що у 2023 році Одеська обласна рада виділила близько 40 мільйонів гривень — на оплату зарплат апарату. Крім того, 11 мільйонів бюджетних гривень пішли на святкові премії для працівників.