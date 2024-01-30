Одолжил у мамы 200 тысяч долларов — мэр Одессы Труханов опубликовал декларацию о доходах
Одесский городской голова Геннадий Труханов подал декларации о доходах. В настоящее время обнародованы доходы мэра за 2021 и 2022 годы.
Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Что известно о декларации за 2021 год
В декларации говорится, что за 2021 год доход семьи Трухановых составил 1527782 гривны, из которых:
- 277 913 гривен — зарплата мэра,
- 34 198 гривен — пенсия матери Марии Трухановой,
- 97 664 гривен — пенсия отчима Николая Данилюка,
- 1 118 007 гривен — доходы матери от ценных бумаг.
Кроме того, городской голова отметил, что за год хранил более 400 тысяч гривен, из которых 66 — в наличных и две с половиной тысячи долларов. А вот сохранение матери в 2021 году составило более миллиона гривен.
Что известно о декларации за 2022 год
А вот в 2022 году Геннадий Труханов задекларировал одолженные у матери 200 тысяч долларов. Однако изменений в приобретенном имуществе никаких не произошло. За первый год войны доход семьи составил чуть меньше полумиллиона — 437 208 гривен, из которых:
- 285 574 гривен — зарплата мэра,
- 41 170 — пенсия матери Марии Трухановой,
- 110 464 — пенсия отчима Николая Данилюка.
Напомним, в первом полугодии 2023 года на зарплаты руководителей Одесского городского совета из бюджета ушло более миллиона гривен, а именно 1 196 416. Из которых 145 тысяч — официальный доход мэра города Геннадия Труханова.
Также мы писали, что в 2023 году Одесский областной совет выделил около 40 миллионов гривен — на оплату зарплат аппарата. Кроме того, 11 млн бюджетных гривен пошли на праздничные премии для работников.
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