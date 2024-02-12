Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал декларацию о доходах — чем владеет

Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: ГОНЧАРЕНКО

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что его жена-предприниматель имеет миллионное состояние.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

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Что известно о декларации за 2022 год

В 2022 году нардеп в Верховной Раде заработал 378 401 грн и получил 21 тысячу процентов за депозит в ПриватБанке. В то же время его жена, которая занимается предпринимательством, опубликовала за этот год 6 680 933 гривен.

Также семья Гончаренко имеет значительную сумму наличными, а именно:

40 тыс. долларов;

10 тыс. евро,

362 960 гривен,

3017 долл., 3103 евро на банковских счетах.

Кроме того, депутат отметил, что потратил в течение первого года полномасштабной войны 1 млн грн на благотворительность (каким именно организациям — не уточняется).

Напомним, одесский городской голова Геннадий Труханов подал декларации о доходах. В настоящее время обнародованы доходы мэра за 2021 и 2022 годы. Впоследствии свои богатства обнародовал и мэр Черноморска Василий Гуляев, у которого жена оказалась миллионером.

Добавим, в первом полугодии 2023 года на зарплаты руководителей Одесского городского совета из бюджета ушло более миллиона гривен, а именно 1 196 416. Из которых 145 тысяч — официальный доход мэра города Геннадия Труханова.

Также мы писали, что глава Одесского облсовета Григорий Диденко обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что чиновник в год начала полномасштабной войны "обзавелся" швейцарскими часами и приобрел квартиру в Одессе для своей советницы.