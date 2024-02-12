Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал декларацию о доходах — чем владеет arrow

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал декларацию о доходах — чем владеет

12 февраля 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал декларацию о доходах — чем владеет
Нардеп Алексей Гончаренко. Фото: ГОНЧАРЕНКО
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что его жена-предприниматель имеет миллионное состояние.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сайта Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Читайте также:

Что известно о декларации за 2022 год

В 2022 году нардеп в Верховной Раде заработал 378 401 грн и получил 21 тысячу процентов за депозит в ПриватБанке. В то же время его жена, которая занимается предпринимательством, опубликовала за этот год 6 680 933 гривен.

Также семья Гончаренко имеет значительную сумму наличными, а именно:

  • 40 тыс. долларов;
  • 10 тыс. евро,
  • 362 960 гривен,
  • 3017 долл., 3103 евро на банковских счетах.

Кроме того, депутат отметил, что потратил в течение первого года полномасштабной войны 1 млн грн на благотворительность (каким именно организациям — не уточняется).

Напомним, одесский городской голова Геннадий Труханов подал декларации о доходах. В настоящее время обнародованы доходы мэра за 2021 и 2022 годы. Впоследствии свои богатства обнародовал и мэр Черноморска Василий Гуляев, у которого жена оказалась миллионером.

Добавим, в первом полугодии 2023 года на зарплаты руководителей Одесского городского совета из бюджета ушло более миллиона гривен, а именно 1 196 416. Из которых 145 тысяч — официальный доход мэра города Геннадия Труханова.

Также мы писали, что глава Одесского облсовета Григорий Диденко обнародовал декларацию за 2022 год. Известно, что чиновник в год начала полномасштабной войны "обзавелся" швейцарскими часами и приобрел квартиру в Одессе для своей советницы.

Алексей Гончаренко
декларация
Одесса
НАПК
нардепы
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме