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В Одесі виплачуватимуть одноразову премію військовослужбовцям — подробиці

17 січня 2024 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі виплачуватимуть одноразову премію військовослужбовцям — подробиці
Військові на фронті. Фото: Мілітарний
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська міська рада планує заохочувати одноразовими преміями усіх людей, які стануть до лав ЗСУ. Йдеться про виплату у 20 тисяч гривень, на яку раніше могли претендувати лише добровольці. 

Про це Новини.LIVE дізналися з позачергової сесії Одеської міської ради. 

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Наразі йдеться про усіх військовослужбовців, які стали на захист країни після 1 січня 2024 року. На ці виплати з місцевого бюджету виділили 20 мільйонів гривень, однак сума може змінитися. 

"Прийшли до висновку, що крім мобілізованих, маємо заохочувати контрактників, адже мобілізують наразі з 27 років, а ті, хто молодший - ідуть за контрактом. Тому зараз ми говоримо про призначення допомоги усім мобілізованим та контрактникам, хто пішов служити із 1 січня 2024 року. До речі, вже маємо декілька десятків заявок", — зазначив мер міста Геннадій Труханов. 

Крім того, у мерії зазначили, що цей процес планують зробити автоматичним та гроші на рахунки військових надходитимуть одразу після зарахування до ЗСУ. 

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ мають право на щорічну відпустку розміром 30 днів. Крім того, за потреби додається ще 10 днів, і до 4 діб на дорогу додому і назад не враховується у терміни відпустки.

Також ми писали, що нардепка Олена Мошенець розповіла, коли винесуть проєкт закону про мобілізацію в Раду чи на комітети. За її словами, це може відбутися вже наступного тижня.

Одеса
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ЗСУ
Одеська область
міська рада
Новини Одеси
мобілізація

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