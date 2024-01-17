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В Одессе будут выплачивать одноразовую премию военнослужащим — подробности

17 января 2024 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе будут выплачивать одноразовую премию военнослужащим — подробности
Военные на фронте. Фото: Милитарный
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесский городской совет планирует поощрять единовременными премиями всех людей, которые станут в ряды ВСУ. Речь идет о выплате в 20 тысяч гривен, на которую раньше могли претендовать только добровольцы.

Об этом Новини.LIVE узнали с внеочередной сессии Одесского городского совета.

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Речь идет обо всех военнослужащих, которые стали на защиту страны после 1 января 2024 года. На эти выплаты из местного бюджета было выделено 20 миллионов гривен, однако сумма может измениться.

"Пришли к выводу, что кроме мобилизованных должны поощрять контрактников, ведь мобилизуют сейчас с 27 лет, а те, кто младше — идут по контракту. Поэтому сейчас мы говорим о назначении помощи всем мобилизованным и контрактникам, кто пошел служить с 1 января 2024 года. Кстати, уже есть несколько десятков заявок", — отметил мэр города Геннадий Труханов.

Кроме того, в мэрии отметили, что этот процесс планируется сделать автоматическим и деньги на счета военных будут поступать сразу после зачисления в ВСУ.

Напомним, военнослужащие ВСУ имеют право на ежегодный отпуск в размере 30 дней. Кроме того, при необходимости добавляется еще 10 дней и до 4 суток на дорогу домой и обратно не учитывается в сроки отпуска.

Также мы писали, что нардеп Елена Мошенец рассказала, когда будет вынесен проект закона о мобилизации в Раду или на комитеты. По ее словам, это может произойти уже на следующей неделе.

Одесса
война
ВСУ
Одесская область
городской совет
Новости Одессы
мобилизация

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