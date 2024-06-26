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Заміна в сесійному залі Одеської міськради — хто став новим депутатом

26 червня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Новий депутат Одеської міськради - хто ним став
Засідання Одеської міської ради. Фото: Одеська міськрада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні на сесії Одеської міськради новим депутатом став Олександр Славський. Він замінив Олександру Ковальчук, яка ще в грудні 2023 року написала заяву про добровільне складання мандата.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської міської ради VIII скликання. 

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Біографія та діяльність

Олександр Славський за освітою є юристом, він був радником прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Очолював комунальне агентство регіонального розвитку Одеської області. 

Славський з 2021 по 2023 роки керував регіональним відділенням Фонду державного майна в Одеській та Миколаївській областях. 

Нагадаємо, що за час головування Славського було приватизовано порт "Усть-Дунайск" на Одещині.  Тоді переможцем аукціону стало ТОВ "Еліксир Україна", що спеціалізується на виготовленні мінеральних добрив.

Також ми писали, що сьогодні на сесії Одеської міськради на посаду заступниці мера Геннадія Труханова було призначено Ганну Позднякову. Вона займатиметься питаннями житлово-комунальної сфери.

Одеса
Слуга народу
Геннадій Труханов
Одеська область
місцеві депутати
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