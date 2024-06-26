На посаду заступника мера Одеси призначена Ганна Позднякова

Міський голова Одеси із заступниками. Фото: Одеська міська рада

Депутати Одеської міськради підтримали призначення Ганни Позднякової на посаду заступника міського голови Геннадія Труханова. Вона буде відповідальна з питань діяльності виконавчих органів влади.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської міської ради VIII скликання.

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Ганна Позднякова має дві вищі освіти — економічну та юридичну. Першу отримала в Одеському державному економічному університеті з дипломом магістра, а другу — в Одеській державній юридичній академії та отримала ступінь магістра права.

Ганна Позднякова у міськраді Одеси. Фото: Одеська міська рада

Позднякова була депутаткою Одеської міської ради від політичної партії "Об’єднання Самопоміч". А з 2019 року вона очолює Комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси".

Ми також писали, що Кабінет міністрів України призначив першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Ним став Олександр Харлов, який до цього обіймав посаду просто заступника очільника ОВА.

Додамо, що у березні Кабінет міністрів України схвалив низку кадрових змін. Зокрема, в Одеській ОВА призначили заступником голови Шалигайло Антона Ігоровича.