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У Кіпера з'явився ще один заступник — кадрові зміни в Одеській області

26 березня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Кіпера з'явився ще один заступник — кадрові зміни в Одеській області
Антон Шалигайло, заступник голови Одеської ОВА. Фото: Одеська ОВА
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 26 березня, Кабінет міністрів України схвалив ряд кадрових змін. Зокрема, в Одеській ОВА призначили нового заступника голови, яким став Шалигайло Антон Ігорович. 

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

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Хто такий Антон Шалигайло

Антон Шалигайло має багаторічний досвід у державній службі та починав свою кар'єру у місті Луганськ з посади співробітника ВАТ "Мега – В", проте за рік дослужився до директора з комерції ПП "Сават". 

З 2006 року почалась кар'єра Шалигайло у столиці, він пройшов шлях від головного спеціаліста відділу Мінбудівництва до посади начальника Шевченківського району з питань паркування КП
"Київтранспарксервіс", яку обійняв у 2017 році.

На Одещині новий заступник з 2017 року був тимчасово виконуючим обов’язки директора Департаменту
житлово-комунального господарства та енегоефективності Одеської ОДА, а за рік вже обійняв посаду директора цього ж підприємства.

Заступники голови ОВА

Нагадаємо, що наприкінці лютого Кабінет міністрів України призначив першого заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Ним став Олександр Харлов. Також у команді Олега Кіпера уже є Дмитро Радулов, Андрій Фігеля та Сергій Кропива.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області продовжується зведення фортифікаційних споруд, аби забезпечити захист регіону. В ОВА зазначають, що наразі тривають роботи із захисту узбережжя, які планують закінчити протягом декількох тижнів.

Також ми писали, що Одеський регіон наразі не планує звертатися за допомогою щодо усунення пошкоджень в енергетичних об'єктах. Так, усі необхідні міські служби забезпечені генераторами та можуть працювати за умови відсутності світла.

Одеса
призначення
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
Олег Кіпер

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