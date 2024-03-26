У Кипера появился еще один заместитель — кадровые изменения в Одесской области

Антон Шалигайло, заместитель председателя Одесской ОВА. Фото: Одесская ОВА

Сегодня, 26 марта, Кабинет Министров Украины одобрил ряд кадровых изменений. В частности, в Одесской ОВА назначен новый заместитель председателя, которым стал Шалыгайло Антон Игоревич.

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

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Кто такой Антон Шалыгайло

Антон Шалыгайло имеет многолетний опыт в государственной службе и начинал свою карьеру в Луганске с должности сотрудника ОАО "Мега-В", однако через год дослужился до директора по коммерции ЧП "Сават".

С 2006 года началась карьера Шалыгайло в столице, он прошел путь от главного специалиста отдела Минстроительства до должности начальника Шевченковского района по парковке КП

"Киевтранспарксервис", которую занял в 2017 году.

В Одесской области новый заместитель с 2017 года был временно исполняющим обязанности директора Департамента

жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности Одесской ОГА, а через год уже занял должность директора этого же предприятия.

Заместители председателя ОВА

Напомним, что в конце февраля Кабинет Министров Украины назначил первого заместителя председателя Одесской областной военной администрации. Им стал Александр Харлов. Также в команде Олега Кипера уже есть Дмитрий Радулов, Андрей Фигеля и Сергей Кропива.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области продолжается строительство фортификационных сооружений, чтобы обеспечить защиту региона. В ОВА отмечают, что сейчас продолжаются работы по защите побережья, которые планируют закончить в течение нескольких недель.

Также мы писали, что Одесский регион пока не планирует обращаться за помощью по устранению повреждений в энергетических объектах. Да, все необходимые городские службы обеспечены генераторами и могут работать при отсутствии света.