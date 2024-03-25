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Захист Одещини триває — Кіпер про зведення фортифікацій

25 березня 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Захист Одещини триває — Кіпер про зведення фортифікацій
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області продовжується зведення фортифікаційних споруд, аби забезпечити захист регіону. Наразі тривають роботи із захисту узбережжя, які планують закінчити протягом декількох тижнів.

Про це повідомив Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер
 

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Олег Кіпер зазначає, що наразі робота з оборони регіони йде постійно.

"Ми відібрали певні компанії, які забезпечені технікою та людьми. Вони працюють майже цілодобово, адже потреби максимальні", — зазначив голова ОВА.

Захист узбережжя

В ОВА повідомили, що найближчим часом Одещина матиме змоги закрити вихід до Чорного моря оборонними спорудами.

"За тижні 2-3 ми закриємо повністю море. За 4-5 тижні зможемо закрити Придністровський сегмент. Насьогодні роботи йдуть таким чином, аби жителі та гості Одещини почували себе в безпеці", — розповів Олег Кіпер. 

Більше про захист Одеської області

Нагадаємо, що останнім часом посилилися атаки на Одесу та область, загроза обстрілів залишається постійною. Зважаючи на це, вздовж кордону і з боку Чорного моря будують фортифікації, адже загроза атак залишається постійною.

Раніше ми повідомляли, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менше року. Для захисту чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.

Одеса
російські війська
Чорне море
Одеська область
Новини Одеси
Олег Кіпер

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