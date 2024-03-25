Захист Одещини триває — Кіпер про зведення фортифікацій

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

В Одеській області продовжується зведення фортифікаційних споруд, аби забезпечити захист регіону. Наразі тривають роботи із захисту узбережжя, які планують закінчити протягом декількох тижнів.

Про це повідомив Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.



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Олег Кіпер зазначає, що наразі робота з оборони регіони йде постійно.

"Ми відібрали певні компанії, які забезпечені технікою та людьми. Вони працюють майже цілодобово, адже потреби максимальні", — зазначив голова ОВА.

Захист узбережжя

В ОВА повідомили, що найближчим часом Одещина матиме змоги закрити вихід до Чорного моря оборонними спорудами.

"За тижні 2-3 ми закриємо повністю море. За 4-5 тижні зможемо закрити Придністровський сегмент. Насьогодні роботи йдуть таким чином, аби жителі та гості Одещини почували себе в безпеці", — розповів Олег Кіпер.

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Нагадаємо, що останнім часом посилилися атаки на Одесу та область, загроза обстрілів залишається постійною. Зважаючи на це, вздовж кордону і з боку Чорного моря будують фортифікації, адже загроза атак залишається постійною.

Раніше ми повідомляли, що портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менше року. Для захисту чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.