Захист портів Великої Одеси та посилення Одеського регіону системами ППО — Кубраков дав коментар

Олександр Кубраков. Фото: РБК Україна

Портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак, а на відновлення терміналів потрібно не менше року. Для захисту чорноморського узбережжя Україна потребує системи ППО, адже це суттєво впливає на стабільність експорту та роботу Чорноморського коридору.

Про це повідомив в інтерв'ю для видання РБК віцепрем’єр з відновлення, міністр з розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

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Відновлення портів

Портова інфраструктура Одеського регіону регулярно потерпає від ворожих атак. Щодо пошкоджених терміналів, то міністр зауважив, що на їх відновлення потребується близько року.

"Також, на жаль, не всі термінали вдалося відновити. Є складні термінали і складні механізми, які не можна купити в найближчому будівельному гіпермаркеті і легко замінити. Все це потребує якщо не років, то 10-15 місяців для отримання обладнання і, відповідно, ремонту", — зазначив Олександр Кубраков.



Він додав, що спроможності української ППО на півдні України суттєво посилились, а також відзначив внесок підприємців у розвиток портів Великої Одеси.

"Наші підприємці, іноземні підприємці, міжнародні корпорації, які присутні зараз тут, — продовжують працювати, і за це їм велика подяка. Більше того, вони інвестують і будують нові термінали, наприклад, на Дунаї. Це дозволяє підтримувати нашу економіку", — сказав політик.

Захист Чорноморського коридору

У разі затримки з постачанням снарядів, ракет для ППО, є певні ризики для українського зернового коридору. Проте, за словами міністра, росіяни не почуваються впевнено на воді, адже відчувають загрозу від ЗСУ.

"Я думаю, що Росія розуміє, що нам є чим відповісти на ці військові ризики і що, можливо, якісь речі їм краще не починати робити. Вони це відчули. Щомісяця, а іноді щотижня щось з їхнім флотом військовим відбувається. Військовим, я підкреслюю", — повідомив Олександр Кубраков.

Щодо постачання систем ППО, то міністр додав, що вони мають бути ешелонові. Чим більше таких ешелонів, тим позитивніше це впливає на безпеку всієї портової інфраструктури та чорноморського коридору.

"ППО, яке ми отримуємо, розподіляється на найбільш критичні вузли, на найбільші міста, на найбільші індустріальні центри, на найважливіші військові об'єкти. І його завжди мало. У нас велика країна", — зазначив посадовець.

Нагадаємо, що Олександр Кубраков розповів, що поки рано говорити про конкретні терміни відновлення авіаперевезень в Україні. Однак, за його словами, українська сторона вже розпочала відповідні переговори з регуляторами США, ЄС та навіть Ізраїлю.

Також ми писали, що Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни. Саме тому країна-член НАТО оголосили про програми відновлення, зокрема, йдеться про відбудову Одеського порту.