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Греція допоможе у відновленні Одеського порту

6 березня 2024 21:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Греція допоможе у відновленні Одеського порту
Зруйнований одеський порт. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Греція стала однією з перших країн, яка допомагала Україні з перших днів повномасштабної війни. Саме тому країна-член НАТО оголосили про програми відновлення, зокрема, йдеться про відбудову Одеського порту. 

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

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"Одеса є унікальним портом, і ці можливості треба використовувати. Я хотів би, щоб Греція сприяла і розвивала їх для того, щоб кошти від перевезень продовольства посилювали українську економіку", — сказав Міцотакіс. 

Міжнародна допомога посилюється

Крім того, голова грецького уряду зазначив, що багато країн Європи готують нові пакети військової допомоги. Насамперед йдеться про постачання боєприпасів до артилерії та засоби ППО.

"Україна стоїть на захисті всього світу. Саме тому немає іншого пояснення участі Греції у підтримці України. Це багатостороння спроба допомогти вашій країні вистояти проти ворога", — додав премʼєр. 

Європейський Союз вже виділив протягом минулого року понад 100 мільярдів євро, який було спрямовано саме на військові потужності.  

Нагадаємо, боротьба України проти російської агресії стала символом Незалежності в усьому світі. Країни, які мають змогу надати допомогу, повинні забезпечити стабільне постачання необхідного технічного озброєння для захисту української держави.

Також ми писали, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.

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