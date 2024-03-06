Греція закликає країни світу підтримувати Україну — Кіріакос Міцотакіс про допомогу від партнерів

Кіріакос Міцотакіс. Фото: Новини.LIVE

Боротьба України проти російської агресії стала символом Незалежності в усьому світі. Країни, які мають змогу надати допомогу, повинні забезпечити стабільне постачання необхідного технічного озброєння для захисту української держави.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив Кіріакос Міцотакіс.

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"Я справді вважаю, що ця війна стосується всіх. Кілька років тому це ще не було зрозуміло. Європейці не усвідомлювали, до яких меж вона може дійти", — зазначив грецький політик.

Захист демократії

Прем'єр Греції закликав країни об'єднатися у своїй меті допомогти захистити цілісність української держави. Він наголосив, що дуже важливо, аби забезпечення України усім необхіднім має бути стабільним та безперервним.

"Ми бачимо, що ця війна порушує всі правила і ми не можемо мовчати. Захист України зараз є захистом ядра українських цінностей. Ми маємо всі згуртуватися для того, аби захищати Україну. Кожна країна повинна докладати своїх зусиль для того, щоб допомога Україні була стабільною", — сказав Кіріакос Міцотакіс.

Нагадаємо, що Уряд Греції повідомив про готовність у відновленні культурної спадщини південних регіонів України. Зокрема, йдеться про Одеську область, історія якої тісно повʼязана з історією античності.

Також ми писали, що Україна збільшує бойову та оборонну спроможність у південних регіонах. Це повʼязано з більш масштабними ударами росіян по цивільній та критичній інфраструктурі.