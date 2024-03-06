Потрібно бути міцнішими, ніж раніше — Зеленський про загрозу війни для Європи

Премʼєр-міністр Греції та Президент України в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Останнім часом Росія стала дедалі більше погрожувати війною країнам Заходу. Через це вони мають стати сильнішими та підготовленими більше, ніж до початку війни в Україні.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив Президент України Володимир Зеленський.



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За його словами, Захід має обʼєднатися у допомозі Україні, адже саме вона зараз є Рубіконом миру в Європі.

"У нас зараз війна на виживання, і якщо ми не будемо захищатися, Україна не виживе. А якщо ми не вистоїмо, ця війна піде далі, бо ми маємо справи з неадекватною людиною, яка не бачить фіналу", — сказав президент.

Реальна загроза для Європи

Також Зеленський наголосив, що зараз не час втомлюватися. Ворог стає міцнішим, а допомога партнерів для України затримується.

"Російська Федерація зараз загрожує всій Європі. Всім потрібно не втомлюватися, а бути міцнішими, ніж в перший рік. А ті, хто дуже втомлюється, нехай їдуть сюди до храму і помоляться, що війни немає в їхніх країнах. Помоляться за Україну", — додав глава держави.

Нагадаємо, сьогодні, 6 березня, ворожі кораблі у Чорному морі залишаються у пунктах базування. Окрім цього, росіяни зменшили кількість ракетоносіїв у Середземному морі, наразі загальний залп складає вісім ракет "Калібр".

Також ми писали, що під час робочого візиту в Одесу Президент України Володимир Зеленський став свідком ворожого удару. Російські терористи вдарили по місту балістичною ракетою, є загиблі та поранені.